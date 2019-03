Fotbalové MS by se mohlo hrát v roce 2022 i v Ománu a Kuvajtu

dnes 11:06

Mezinárodní fotbalová federace (FIFA) zvažuje možnost, že by některé duely mistrovství světa v roce 2022, jehož pořadatelem je Katar, mohly hostit Omán a Kuvajt. Expanze do dalších zemí by byla nejspíš nutná v případě, kdyby byl počet účastníků turnaje zvýšen z plánovaných 32 na 48 týmů.

Světový šampionát se 48 mužstvy se bude hrát v roce 2026, ale prezident FIFA Gianni Infantino usiluje o to, aby k rozšíření došlo už pro příští MS za tři roky. Definitivní rozhodnutí by mělo padnout letos v červnu. Pokud by bylo Infantinem propagované zvýšení počtu účastníků schváleno už pro šampionát v roce 2022, nemohl by ho pořádat Katar sám. Už tak panují obavy, zda malý stát s pouhými 2,7 miliony obyvatel může akci takového významu a rozsahu zvládnout. Proto podle agentury AP a dalších médií FIFA zjišťuje situaci u okolních zemí, zda by byly ochotny se na pořádání MS podílet. Pro Kuvajt a Omán hovoří to, že zachovávají neutralitu v diplomatické válce proti Kataru, kterou proti němu vedou od roku 2017 některé země Perského zálivu v čele se Saúdskou Arábií. Bojkot Kataru vyhlásily kvůli jeho údajné podpoře terorismu, což Dauhá popírá. Kuvajt navštívil Infantino v únoru, Omán minulou neděli. Zda by se skutečně mohlo MS 2022 hrát i v těchto zemích, FIFA nepotvrdila.