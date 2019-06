Obhájci titulu Němci jsou v semifinále ME fotbalistů do 21 let

Zvětšit fotografii Fotbalisté Německa se radují z gólu v zápase s Rakouskem. | foto: AP

dnes 23:15

Fotbalisté Německa do 21 let si zajistili postup do semifinále mistrovství Evropy a zároveň olympijskou účast v Tokiu. Na šampionátu v Itálii ovládli němečtí obhájci titulu základní skupinu B, po dvou výhrách jim k udržení první příčky stačila remíza 1:1 s Rakouskem.

Dánsko získalo po vítězství 2:0 nad Srbskem šest bodů, ale v tabulce celků z druhých míst je na tom o skóre lépe domácí Itálie. Ani ta ale nemusí postoupit, pokud pondělní zápas mezi Rumunskem a Francií ve skupině C skončí remízou nebo těsnou výhrou Francouzů.

Mistrovství Evropy fotbalistů do 21 let v Itálii Skupina B Rakousko Rakousko : Německo Německo 1:1 (1:1) Góly:

24. Danso Góly:

14. Waldschmidt Sestavy:

A. Schlager – Friedl, Danso, S. Posch, Ullmann – Ljubičić (54. Baumgartner), Lienhart (C) – Horvath, X. Schlager, Balič (85. Honsak) – Kalajdzic (77. Grbic). Sestavy:

Nübel – Klostermann, Tah (C), Baumgartl, Henrichs – M. Eggestein (83. Koch) – Neuhaus (56. Serdar), Dahoud, Öztunali – Waldschmidt, Richter (56. Amiri). Náhradníci:

Kreidl, Pentz – Baumgartner, Gluhakovic, Grbic, Honsak, Ingolitsch, Karić, Kvasina, Ljubic, Maresic, H. Wolf. Náhradníci:

F. Müller, Schubert – Anton, Amiri, J. Eggestein, Koch, Löwen, Maier, Mittelstädt, Serdar, Nmecha, Uduokhai. Žluté karty:

37. Ljubičić Žluté karty:

22. Nübel, 32. Tah, 83. Serdar, 87. Henrichs Rozhodčí: Treimanis – Gudermanis, Spasjoņņikovs (všichni Lot.)) Dánsko Dánsko : Srbsko Srbsko 2:0 (1:0) Góly:

21. Bruun Larsen

51. Rasmussen Góly:

Sestavy:

Iversen – Kristensen (C), A. Sörensen (82. Wind), Rasmussen, Maehle – Andersen, Nelsson, Billing – Skov Olsen (75. Duelund), Bruun Larsen, Dreyer (68. Skov). Sestavy:

Rosić – Terzić, Babić, Mašović, Bogosavac – Ranđelović, Račić, Lukić (C), Radonjić (60. Adžič) – Šaponjić (80. Joveljić), Zlatanović. Náhradníci:

Vindahl Jensen, Snorre – Duelund, Ingvartsen, Skov, Abildgaard, A. Poulsen, Stage, Wind. Náhradníci:

B. Radunović, Ostojić – Pantić, Jović, A. Živković, Adžič, Joveljić, Lutovac. Žluté karty:

Žluté karty:

26. Šaponjić, 63. Lukić, 90. Joveljić Rozhodčí: Kulbakov – Žuk, Masljanko (všichni Bělorusko) Konečná tabulka Tým Z V R P S B 1. Německo 3 2 1 0 10:3 7 2. Dánsko 3 2 0 1 6:4 6 3. Rakousko 3 1 1 1 4:4 4 4. Srbsko 3 0 0 3 1:10 0