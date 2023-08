Poprask ve Španělsku. Šéf fotbalu líbal hráčky, měl by rezignovat?

„Nepřípustné, neuvěřitelné, neslýchané. Nemám slov. Tohle si přeci nemůže dovolit,“ divil se v pozápasovém studiu Andries Jonker, trenér nizozemské reprezentace žen.

Slavnostní předávání medailí bývá většinou jen formální záležitost. Gratulace, podání rukou, poplácání po zádech. Luis Rubiales, prezident španělské fotbalové federace (RFEF), ho však pojal po svém.

Na pódiu v Sydney vítal hráčky spolu s prezidentem FIFA Giannim Infantinem, španělskou královnou Letizií a australským ministrem Anthonym Albanesem. A Španělkám, které v neděli poprvé v historii ovládly mistrovství světa, gratuloval vskutku velmi srdečně.

La sociedad española no puede consentir que el fútbol femenino esté en manos del machismo y el patriarcado.

No se puede aceptar este abuso por parte de Rubiales @rfef

Každou objal a dal jí pusu na tvář. Záložnici Teresu Duenasovou jemně zvedl do vzduchu. Načež Jennifer Hermosovou políbil na ústa.

Nevšední moment vzbudil v zemi nových světových šampionek kritiku. Ministryně pro rovnost Irene Monterová na sociální síti X (dříve Twitter) uvedla: „Nepředpokládejme, že dát druhému pusu bez souhlasu je něco, co se stává. Je to forma sexuálního násilí, kterou ženy trpí denně a která je dosud neviditelná. Pouze ano je ano.“

S političkou souhlasí Adriana Lastraová, mluvčí socialistické strany PSOE. „Nezlehčujte to. Nesmějte se tomuto lumpovi, který si myslí, že má právo se na ženy sápat. Měl by se omluvit a rezignovat. A vůbec to nesrovnávejte s polibkem Ikera Casillase a Sáry,“ narážela na situaci po finále mistrovství světa 2010, kdy španělský brankář spontánně políbil před kamerami svou přítelkyni-reportérku Sáru Carbonerovou.

Ke kritice se přidal také Alberto Ortega, redaktor listu El Confidencial. „Nechutné chování. Důkaz, že Rubiales chce být středem pozornosti a hlavním protagonistou za každou cenu.“

Pětačtyřicetiletý Rubiales však míní, že okolí řeší jeho chování zcela zbytečně. „Moje pusa Jenni? Idioti jsou všude. Když k sobě lidé cítí náklonnost, neměli by se zabývat názory idiotů,“ prohlásil pro Radio Marca.

A co na polibek od šéfa sama fotbalistka? „No, moc se mi to nelíbilo,“ přiznala v kabině během živého vysílání na Instagramu, když k ní přilétl dotaz na nevšední moment. „Ale co jsem měla dělat?“ pokrčila rameny a pokračovala v oslavách.

Později v prohlášení pro svaz doplnila: „Bylo to naprosto spontánní gesto obrovské radosti, náklonnosti a vděčnosti. Já a prezident máme skvělý vztah, k nám všem se chová výborně.“

Španělka Lucy Bronzeová (vpravo) si kryje míč před Jennifer Hermosovou z Anglie ve finále mistrovství světa.

Třiatřicetiletá útočnice s číslem 10 je nejlepší střelkyní španělské reprezentace i Barcelony, kde působila pět let. Až loni se vydala na zkušenou do mexického celku Pachuca. Během mistrovství světa si připsala jediný gól - v osmifinále proti Švýcarsku (5:1). Skórovat mohla i ve finále, jenže penaltu v 70. minutě neproměnila. Španělky i přesto porazily Anglii 1:0.

„Dokonalý sen, který se splnil,“ sdílela Hermosová na svých sociálních sítích fotku, kterak usíná s pohárem po boku.