Neodstoupím, opakuje šéf španělského svazu. Skandál řeší valná hromada

Při předávání medailí španělským reprezentantkám, které v neděli v Sydney porazily Anglii 1:0, Rubiales každou hráčku těsně objal a všechny líbal na tváře. Útočnici Jenni Hermosovou navíc políbil přímo na ústa.

V pondělí, ještě předtím než vyšetřovací orgány světové federace FIFA zahájily disciplinární řízení, se veřejně omluvil.

Stejný tón zachoval i na valné hromadě španělského svazu: „Bezvýhradně se omlouvám, ale nezasloužím si tuhle veřejnou štvanici,“ citovala jej BBC. Rubiales podle agentury AP vidí sám sebe jako oběť „falešných feministek“ a o očištění svého jména je odhodlaný bojovat i u soudu.

Při svém projevu byl opakovaně odměněn potleskem.

Svůj prohřešek omlouval tím, že se útočnici snažil utěšit po předešlém penaltovém selhání.

„Byl to spontánní polibek. Vzájemný, euforický a konsensuální. Kvůli tomu by mě odsud hnali? To budu raději bojovat až do konce,“ prohlásil.

Nutno dodat, že pro exemplární trest se ve společném prohlášení s hráčskou unií FUTPRO, která Hermosovou zastupuje v právních věcech, vyslovila i ona. „Žádáme svaz, aby vyvodil potřebné důsledky,“ doplnila unie.

La sociedad española no puede consentir que el fútbol femenino esté en manos del machismo y el patriarcado.

No se puede aceptar este abuso por parte de Rubiales @rfef

¿Ya ha presentado su dimisión?#MundialFemenino#EspañaInglaterra #España #WorldCup2023 #WomensWorldCupFinal pic.twitter.com/nWVV7n7RRZ — Manel Márquez (@manelmarquez) August 21, 2023

A co na polibek od šéfa říkala sama fotbalistka bezprostředně po zápase? „No, moc se mi to nelíbilo,“ přiznala v kabině během živého vysílání na Instagramu, když k ní přilétl dotaz na nevšední moment. „Ale co jsem měla dělat?“ pokrčila rameny a pokračovala v oslavách.

Později v prohlášení pro svaz ale doplnila: „Bylo to naprosto spontánní gesto obrovské radosti, náklonnosti a vděčnosti. Já a prezident máme skvělý vztah, k nám všem se chová výborně.“

Disciplinární komise FIFA uvedla, že bude zkoumat, zda Rubiales neporušil „základní pravidla slušného chování“ a zda se nechoval tak, že „znevážil fotbal a/nebo samotnou federaci“.

Agentura AP navíc uvedla, že před předáváním medailí se Rubiales ve vítězném gestu chytil za rozkrok. Nedaleko něj byly v lóži španělská královna Letizia a šestnáctiletá infantka Sofía.

„Jsem připravený být očerňován, abych mohl hájit své postoje,“ uvedl Rubiales.

„V tom momentu euforie jsem se prostě chytil za tu část těla, kterou jste všichni viděli. Omluva patří také královně a všem, které jsem tím pohoršil. Navštívil jsem podobné lóže nesčetněkrát a nikdy se mi nic podobného nestalo,“ řekl.

Rubialesovo chování po finále MS vyvolalo velkou vlnu kritiky a svaz kvůli rozruchu svolal na pátek mimořádnou valnou hromadu. Zástupci španělské profesionální ženské ligy uvedli, že budou požadovat jeho odvolání.

Španělská ministryně pro rovnost Irene Monterová označila jednání šéfa svazu za formu sexuálního násilí. Podle premiéra Pedra Sáncheze šlo o nepřijatelné gesto a Rubialesova omluva, s níž po vypuknutí skandálu přispěchal, byla nedostatečná.