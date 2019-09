Na Kosovo s kapitánem Suchým: Držíme si palce navzájem, hlavní je tým

V sobotu po poledni na stadion v Prištině proti domácímu Kosovu přivede Suchý fotbalovou reprezentaci jako kapitán.

Zvolený Bořek Dočkal je dlouhodobě zraněný, Suchý je vedle Vladimíry Daridy jedním z jeho zástupců.

V předvečer kvalifikačního utkání o postup na mistrovství Evropy panuje v Kosovu přesvědčení, že Češi musí fotbal domácím otrávit, aby pak měli jednodušší cestu k vítězství.

Kosovo - Česko online sobota 15.00 rozhodčí: Makkelie - Diks, Steegstra (všichni Nizozemsko) Pravděpodobné sestavy, Kosovo: Muric - Vojvoda, Rrahmani, Aliti, Paqarada - Halimi, Voca - Zhegrova, V. Berisha, Celina - Muriqi.

„Na to rozhodně nespoléháme. Obě mužstva budou hrát fotbal. Emoce k tomu samozřejmě patří, ale my takhle nepřemýšlíme,“ ujistil jedenatřicetiletý zadák.

Červnová utkání proti Bulharsku a Černé Hoře jste v obraně odehráli ve stejném složení s Kadeřábkem, Čelůstkou a Novákem. Cítíte, že to mezi vámi na hřišti funguje líp a líp?

Osobně z toho mám dobrý dojem jako všichni v týmu. Jsme rádi, že nám to vyšlo, že jsme oba zápasy vyhráli. Snad na to navážeme i tady v Kosovu.

Jak se chcete předvést?

V posledních zápasech každý makal pro tým, souhra na hřišti byla vidět a nebylo to jen otázkou obrany. Kdokoli z kádru může nastoupit, všichni jsme připravení a je dobře, že trenér má z čeho vybírat. Navzájem si držíme palce, na prvním místě je úspěch týmu a postup na Euro.

Překvapuje vás kvalita Kosova, které neprohrálo čtrnáct utkání za sebou?

To mluví za všechno, za poslední dobu se hodně zlepšili. Prošel jsem švýcarskou ligou a několik hráčů od nich jsem poznal. Na pohled hrají hezký fotbal, dopředu jsou šikovní, národní mužstvo dali dohromady. Pro nás to bude velmi těžký test.

Když ho zvládnete vítězně, bude šampionát už blízko. Souhlasíte?

S tím do toho nejdeme, takhle nepřemýšlíme. Cesta kvalifikací je ještě dlouhá, musíme se soustředit vyloženě na konkrétní zápas, který chceme zvládnout. Musíme do něj dát všechny síly.

A může to být zápas, který Česko posune na Euro? Kosovo je jeho hlavním protivníkem v boji o druhou příčku ve skupině za favorizovanou Anglií?

Samozřejmě, že to tak být může. Bereme ho jako hodně důležitý a chceme ho vyhrát.

V Kosovu jste poprvé. Jaký dojem na vás země zatím udělala?

Pro mě bylo důležité, že jsme hladce zvládli cestu a že jsme tady. Všechno je v pohodě, už se těším, až se začne hrát.