Nezaznamenal jsem, že by hráči měli z prostředí obavy, říká Šilhavý

Národní mužstvo v sobotu v kosovské Prištině nastoupí ke čtvrtému utkání v kvalifikaci o postup na mistrovství Evropy 2020.

Reprezentační podzim začne soubojem se sousedem v tabulce, nejvážnějším protivníkem o druhou příčku za favorizovanou Anglií.

Kosovo - Česko sobota 15.00 rozhodčí: Makkelie - Diks, Steegstra (všichni Nizozemsko) Pravděpodobné sestavy, Kosovo: Muric - Vojvoda, Rrahmani, Aliti, Paqarada - Halimi, Voca - Zhegrova, V. Berisha, Celina - Muriqi.

Česko: Vaclík - Kadeřábek, Čelůstka, Suchý, Novák - Kopic, Souček, Král, Darida, Jankto - Schick.



„Do zápasu jdeme s respektem,“ zdůraznil český kouč.

Netradiční start už od 15.00 jste si vyzkoušeli loni na Slovensku. Jak se změní režim pro hráče?

Je pravda, že ve tři odpoledne se často nehraje. Atmosféra je lepší pod světly, bylo by i příjemnější počasí. Teď bude velké teplo, ale pro oba týmy je to stejné.

Máte jasno o sestavě? Zohledníte červnové zápasy s Bulharskem a Černou Horou, nebo do mužstva sáhnete?

O konkrétních jménech bych mluvit nechtěl. Chceme mužstvo stabilizovat, což už jsme říkali při našem nástupu. Není to jednoduché, nejde to tak rychle, ale postupně se to daří, ať už třeba nominací. Způsob hry kluci vstřebávají víc a víc.

Kosovo ještě neprohrálo, ze tří zápasů má pět bodů a je těsně za vámi. Nabízí se, že může jít o rozhodující zápas. Vidíte to taky tak?

Je to možná pikantní v tom, že nás dělí bod. Když vyhrajeme, tak jim utečeme. Budeme se snažit, aby to tak bylo.

Kosovu chybí pět hráčů, kteří by nastoupili v základní sestavě. Především Rashica z Werderu Brémy a Zeneli z Remeše by pro soupeře byli velmi důležití. Mění to něco na vašich plánech o taktice?

Oba to jsou výborní fotbalisté, známe je a myslím si, že domácím chybět budou. Ale taky musím říct, že ti, kteří nastoupí místo nich, jsou nejméně kvalitní.

Jejich trenér Challandes i hráči se staví do role outsiderů, pozici favoritů přenechávají vám. Souhlasíte s tím?

Vnímali jsme ty informace, ale nenecháme se tím nijak rozptýlit, uchlácholit. Já zase říkám, že Kosovo je silné, což v posledních zápasech dokázalo. Čiší z něj hrdost. Respektujeme je, do utkání jdeme s pokorou. Za Anglií jsou čtyři vyrovnané týmy, mezi nimi my i Kosovo. Všechny se o to druhé postupové místo poperou.

Domácí také zdůrazňují fyzickou a výškovou převahu českých hráčů. Mají mít z toho obavy?

Je pravda, že máme fyzicky silné hráče a byli bychom rádi, kdybychom z toho těžili. Ale i domácí mají velké hráče, oba stopery nebo útočníka Muriqiho.

Spoléhají na vášnivé fanoušky, na bouřlivé prostředí. Jste na to připraveni?

Vím, vyprodáno bylo za dvě hodiny. Jen dobře. Náš kolega Galásek tady sledoval zápas s Bulharskem a nic dramatického se nedělo. Určitě jsem nezaznamenal, že by naši hráči měli z prostředí obavy. Atmosféra pomůžeme oběma týmům, i když domácí diváci budou mít v hledišti převahu.