Ženský fotbal tu zažívá boom, chceme překvapit, hlásí Chlastáková z Austrálie

Tentokrát nejela na sraz národního týmu, ale naopak spoluhráčky dorazily za ní. V Austrálii, která bude v létě hostit spolu s Novým Zélandem fotbalové mistrovství světa žen, začíná ve čtvrtek turnaj Cup Of Nations. Zahajovací zápas? Austrálie - Česko.

Jitka Chlastáková, devětadvacetiletá obránkyně, co ještě loni působila ve Spartě, se pousměje: „Nikdy mě nenapadlo, že se budu fotbalem živit, natož v Austrálii. Naše generace byla první, která dostávala za fotbal aspoň cesťák, později i smlouvu.“

Jak se vůbec vaše angažmá v Austrálii zrodilo?

Chtěla jsem hrát v anglicky mluvící zemi, abych si zlepšila jazyk a poznala jiný kus světa. A vybrala jsem si Austrálii. Pomohla mi i Jitka Klimková, trenérka Nového Zélandu. Zkusila jsem si tedy loni v srpnu pár tréninků s týmem FC Wanderers a vyšlo to. Mým snem bylo zahrát si zde na mistrovství světa, trochu jsem doufala, že se na šampionát kvalifikujeme, což bohužel nevyšlo. I tak tady dnes sedím s českou reprezentací.

Na úvod turnaje vás čeká domácí tým, jaký to bude soupeř?

Australanky budou jistě skvěle kondičně připravené, protože zhruba půlka týmu hraje anglickou ligu, kde je hodně náročný program. I moje spoluhráčka, kapitánka Claire Huntová, je na tom fyzicky výborně. Jsou tam hráčky z Arsenalu, Manchesteru City, Sam Kerrová z Chelsea... Ale máme velkou motivaci je překvapit a uspět.

Chybí vám však několik zraněných opor včetně Kateřiny Svitkové, která je po operaci kolene.

Je to přípravný turnaj, zase dostanou šanci mladé holky. Můžou nasbírat zkušenosti proti kvalitním týmům a případně si i říct o nějaké zahraniční angažmá.

České fotbalistky na Cup of Nations: Středa 16. 2.

Austrálie - Česko

(od 9:10 SEČ v Gosfordu, stream na ČT Sport Plus)



Neděle 19. 2.

Jamajka - Česko

(od 4:50 SEČ v Sydney)



Středa 22. 2.

Česko - Španělsko (od 4:50 SEČ v Newcastlu)

Třeba právě v Austrálii. Jaká je tamní liga?

V porovnání s českou ligou je daleko vyrovnanější, první tým může ztratit s posledním, běžné jsou výsledky 1:0, 2:1. U nás Sparta porazí Duklu 10:0, to se zde prakticky nestává. Liga je oproti české také fyzicky náročnější, je zde větší konkurence. V našem týmu - a možná i v celé lize - jsem jediná Evropanka. Máme tam dvě Američanky a americko-filipínskou útočnici, která zvolila tohle angažmá poté, co se Filipíny dostaly na mistrovství světa.

Znají spoluhráčky Českou republiku?

Na mapě si ji představit nedokážou. Říkala jsem jim, že jsme vedle Německa, to znají. Občas stále zaslechnu Czechoslovakia, i po 30 letech od rozdělení. Nechápu to.

Trénink českých fotbalistek v Austrálii

Kolik chodí na zápasy fanoušků?

Zhruba tisícovka. Když jsme hrály derby se Sydney, přišly dva tisíce. Ale na Cup of Nations dorazí dost lidí. Pro Australanky je to jedna z posledních příprav před mistrovstvím světa. Melbourne má Australian Open, Sydney tenisový United Cup a po něm je největší akcí právě světový šampionát.

Je už poznat, že se uskuteční právě v Austrálii? Začíná na konci července.

Jistě, dělají turnaji velké promo. Chtěla jsem si koupit vstupenky na zahajovací zápas Austrálie s Irskem, který se měl hrát na nově postaveném Allianz Stadium pro 45 tisíc diváků. Jenže bylo rychle vyprodáno. Zápas se tedy přesunul do Olympic Parku, který má kapacitu přes 80 tisíc lidí. Přesto se očekává, že bude vyprodáno. Ženský fotbal zde zažívá obrovský boom.

I český ženský fotbal má za sebou solidní výsledky - loni jste remizovaly s USA, Nizozemskem, Anglií. Nyní vás čeká další atraktivní turnaj.

Vážíme si toho. Kéž by se nám povedlo kvalifikovat i na Euro, to by ženskému fotbalu u nás moc pomohlo.

Co ještě?

Holky by měly častěji odcházet do zahraničí. Když budou hrát v kvalitnějších soutěžích, budou se zlepšovat a pomůžou nároďáku k úspěchu. Ale holky by měly být na nové angažmá připravené jak po stránce sportovní, tak i jazykové. To je důležité, pak se mohou snadněji začlenit do týmu.

Pojďme ještě k vám. Proč jste si vybrala právě fotbal?

Díky rodině. Hrál ho děda, taťka chytal, i ségra hrála fotbal, byla můj vzor. Trávila jsem hodně času babičky na vesnici, chodila si s kluky kopat. Bavilo mě to, ale nikdy mě nenapadlo, že se budu fotbalem dokonce živit. Teď podepisují smlouvy i mladé holky. Mají motivaci se fotbalu věnovat, mohou odejít do zahraničí.

Je to velká úleva, že už nemusíte chodit při fotbalu do práce?

Určitě, fotbal mě uživí, ale rozhodně mě nezajistí do budoucna. Nelze to porovnávat s mužským fotbalem. Musím tedy přemýšlet, co dál.

Co tedy dál?

Vystudovala jsem FTVS, můžu být učitelka, trenérka. Chvíli jsem učila, trénovala jsem děti na Slavii, pak v Braníku spolu se spoluhráčkou Simčou Necidovou. Ale asi víc než sportování by mě lákal management, naposledy jsem pracovala v jednom velkém sportovním řetězci... Akorát bez cizího jazyku se člověk dnes neobejde. Věděla jsem, že musím zlepšit angličtinu. I proto jsem tady. V Česku jsem všechno nechala: fotbal, práci, rodinu. A doufala jsem, že mi to klapne v Sydney. Mám roční smlouvu, pak uvidíme.