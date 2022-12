Kouč slávistek Piták: Kádr musíme zkvalitnit, potěšila mě aspoň obrana

Slávistky před více než tisícovkou fanoušků v Edenu nevstoupily do svého posledního zápasu v Lize mistryň ideálně. Nestíhaly, valil se na ně jeden útok za druhým. Po změně stran sice zabraly a dokázaly si vytvořit šance, ale kýžený gól nevstřelily.

„O půli jsme se snažili se vyhecovat, dostávali jsme se do zakončení častěji. Kvalita soupeře ale byla obrovská,“ řekl Piták.

Na jaře má tedy jeho tým jiné než evropské cíle - obhájit mistrovský double.

Trenére, co vám ukázal tento ročník Ligy mistryň?

Že budeme potřebovat kádr zkvalitnit, pokud chceme předvádět lepší výkony. Na konci sezony nám vypadlo kvůli zranění několik hráček a táhli jsme to ve třinácti lidech. Ale zas mohly mladé holky sbírat zkušenosti. Věřím, že příští rok se do Ligy mistryň opět dostaneme a budeme silnější.

V základní sestavě nastupovala dvacetiletá Růžičková či sedmnáctiletá Tenkrátová. Jak byste je zhodnotil?

Růža dostala šanci a chytila ji za pačesy. Odehrála všechny tři zápasy v základu velmi dobře, patřila k našim nejlepším hráčkám směrem do ofenzivy. Udělala velký pokrok. Pro Deni (Tenkrátovou) byla tato sezona velká škola, roste z ní zajímavá hráčka. S Wolfsburgem odehrála dva výborné zápasy, jen tentokrát jí utkání tolik nevyšlo.

Potěšila vás aspoň obrana, která inkasovala ze šesti zápasů ve skupině jen osmkrát? St. Pölten dostal dvaadvacet gólů.

Ano, na obraně jsme mohli stavět. Oli (brankářka Lukášová) měla formu, stoperky Necidová s Bartovičovou spolu hrály stabilně. Bohužel nám kvůli zranění vypadly hráčky směrem dopředu.

Třeba útočnice Tereza Szewieczková, že?

Hodně nám chybí. Doufám, že v březnu už bude k dispozici. Uvidíme, co Oli, poslední tři zápasy chytala lehce zraněná. Věřím, že hráčky se na start sezony dají zdravotně dohromady. Až na Krejčiříkovou, kterou čeká operace zkříženého vazu.

Na jaře vás čeká boj o titul se Spartou. Poslední ligový zápas jste ale nečekaně podlehli Liberci 1:2, co se stalo?

Zápas se nám nevydařil, náš výkon byl bohorovný. Mysleli jsme si, že se Liberec porazí sám. Soupeř makal do 90. minuty a potrestal nás. Podobně se musely cítit hráčky Wolfsburgu, kde jsme remizovali 0:0. Taky se od nás nic nečekalo. Vypadalo, že i když budeme hrát 300 minut, tak nám gól stejně nedají, holky padaly do střel, brankářka zachytala skvěle. Takové zápasy se občas stávají. Věřím, že na jaře už body neztratíme.