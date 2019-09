Šilhavý před Černou Horou: Nesmí se opakovat naše lehkomyslnost

Kosovo je pryč, národní mužstvo je třetím dnem v Podgorici a pečlivě se připravuje na úterní kvalifikační duel s domácí Černou Horou. Hraje se od 20.45.

„S ohledem na porážku v Kosovu nutně potřebujeme body. Uděláme všechno proto, abychom je tady získali,“ pravil Šilhavý v pondělí v podvečer na skromném stadionu pár kroků od centra hlavního města.



V čem se musíte zlepšit, abyste Černou Horu porazili?

Neopakovat ty špatné věci z Kosova, poučit se. Protože takové chyby všechno zdevastují. A ta velká kritika je pak hlavně z tohoto pohledu. Musíme zlepšit osobní souboje, v tom musíme přidat a pak v každém okamžiku udržet koncentraci.

Jak kritiku, která se na vás z Česka od fanoušků valí, vnímáte?

Těžko se mi na to odpovídá. Soustředím se na svou práci, na analýzu posledního zápasu, co jsme udělali špatně, a připravujeme se se na Černou Horu. Není moc čas přemýšlet o tom, co se o nás píše.

Černá Hora - Česko Sledujte v úterý od 20.45 hodin online.

Vystoupili lídři mužstva a vyříkali si to hráči mezi sebou?

Co vím, tak hráči seděli, nebylo jim to jedno. Samozřejmě, si to vyříkali. Nicméně výsledek zvrátit nejde. Musíme se z těch chyb poučit a neopakovat je.

Je to zápas, z kterého berete jen tři body?

Vždycky a v každém zápase chceme urvat tři body.

Plánujete změny v sestavě?

Ještě uvidíme, ale možná že tam nějakou změnu uděláme.

Je útočník Schick, váš nejlepší střelec v kvalifikaci, po nuceném střídání v Kosovu fit? A nelitujete, že jste ho v hektickém závěru nemohl mít na hřišti?

Je v pořádku. Jinak těžko říct, jak by to vypadalo, kdyby Patrik mohl hrát až do konce. Ale oba další útočníci Krmenčík s Doležalem jsou kvalitní hráči, vyhrávali souboje, po kterých jsme měli možnosti.

Je Černá Hora jiným soupeřem než Kosovo, které i doma spoléhalo především na brejky? Co od ní očekáváte?

Mezi těmi soupeři není moc rozdíl, mají typologicky podobné hráče. Jak získají míč, tak spoléhají na protiútoky. Je jen otázka, jestli Černá Hora nastoupí se dvěma útočníky Mugošou a Bečirajem ,nebo zpevní střed pole. Každopádně očekávám, že domácí budou hrát na brejky.