Černohorci si troufají, víru jim dalo i Kosovo: Češi nejsou neporazitelní

dnes 15:17

Podgorica (Od našeho zpravodaje) - Bez Stefana Saviče. Bez Stevana Jovetiče. Bez dvou největších postav půjdou fotbalisté Černé Hory do úterní kvalifikace proti Česku. Do zápasu o naději. „Nemáme už co ztratit, ale můžeme hodně získat,“ prohlásil kouč Faruk Hadžibegič.