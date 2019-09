Kadeřábek: Teď je důležitá reakce. Ukázat, že šlo o ojedinělý výpadek

Balkánská mise v kvalifikaci o postup na mistrovství Evropy 2020 pokračuje. V sobotu prohra v Kosovu (1:2), kterou v úterý může národní mužstvo odčinit v Černé Hoře.

Je pravděpodobné, že vítězství Čechy vrátí zpátky na druhou postupovou příčku, pokud ovšem Kosovo nebude bodovat v Anglii.

„Řekneme si, co jsme udělali špatně, co dobře. Vyjdeme z červnového zápasu s Černou Horou, kterou jsme doma porazili,“ podotkl Kadeřábek.

Proč jste v Kosovu selhali?

Než oni vyrovnali, tak to vypadalo, že máme zápas pod kontrolou. Říkal jsem si, že to tady zvládneme, držíme míč, soupeře do ničeho nepouštíme. Ale jak nám dali gól na jedna jedna, začali neskutečně jezdit a my se jim v tom nasazením nevyrovnali. To byl asi hlavním problém.

Je porážka pro vás velkou ranou?

Je, všichni jsme si to představovali jinak. Že v Kosovu vyhrajeme, že jim odskočíme, že v úterý vyhrajeme v Černé Hoře a že jsme skoro už na mistrovství Evropy. Je to pro nás komplikace, ale ne zásadní. Když si další zápasy uhrajeme, na druhé místo se vrátíme.

A uhrajete si je?

Samozřejmě, že nesmíme podávat výkony jako v Kosovu.

Jaký to byl výkon? Mizerný, bídný, jen špatný?

Nebyl náš, chceme předvádět jiný. Ale jsou zápasy, které nečekáte, že vyhrajete a ono se vám to podaří. A nebo si jdete pro vítězství a nejde to. Jako když Slavia dvakrát porazí Kluž a pak remizuje v Opavě.

Je proto úterní utkání v Podgorici proti Černé Hoře zásadní?

Je, s tím souhlasím. Musíme se zlepšit herně, víc držet míč, zlepšit důraz, který nám chyběl.

Psychicky nejste rozhození?

Z devadesáti procent je fotbal o hlavě. Jak nefunguje, tak to nejde. Musíme se připravit líp.

Fanoušci vám vyčítají, že nehrajete s nadšením, srdcem jako Kosovo. Mají pravdu?

My tam přece nejdeme s tím, že nechceme vyhrát. Tady odpřísáhnu, že jdeme všichni vyhrát. Hrajeme přece za národní mužstvo, dívá se na nás celá republika, celá Evropa. Jenže sobota nám prostě nevyšla. Pak je důležitá reakce, aby se řeklo, že to byl jen ojedinělý výpadek. OK, stalo se, ale teď chceme ukázat jiný obraz.

Je současná Černá Hora jiným týmem, než byla v červnu v Olomouci?

Tenkrát to vypadalo hladce, vyhráli jsme tři nula, ale tak jasné to nebylo. Góly jsme dali skoro ze všeho, herně jsme je nepřejeli. Představoval bych si, že bychom měli dominovat víc a být kvalitnější ve vápně. Je dost prostoru ke zlepšení.

Jistě jste z Česka zaznamenali velkou kritiku od fanoušků, sami si špatný výkon uvědomujete. Je to první předpoklad, že to v Černé Hoře bude opravdu vypadat jinak?

Víte, možná to bude znít jako fráze, ale my máme skvělou partu. Opravdu. Na klukách, kteří nehrají, vidím, jak nám přejí, jak nám pomáhají. Hrajeme za reprezentaci, za všechny. V kabině jsme nastavení dobře. Teď jde o to se ještě víc semknout a ukázat, že na to máme.