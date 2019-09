Bojová nálada fotbalistů: Musíme to napravit, říká kapitán Suchý

Národní mužstvo se ocitlo pod tlakem. Od vlastních fanoušků, kteří hráče tvrdě kritizují.

Pod tlakem výsledku, protože další zaváhání v kvalifikaci o postup na mistrovství Evropy 2020 by už mohlo být osudné.



„Vnímáme, že se nám zápas v Kosovu vůbec nepovedl. Ale nejlepší věc na tom je, že to můžeme hned napravit. To je náš cíl,“ vyhlásil kapitán Suchý.

Vzal si někdo ze starších a zkušených hráčů slovo, aby mužstvo probral, vyburcoval?

O tom bych nechtěl veřejně mluvit. Mužstvo je v určitém procesu, nějak funguje. Všichni držíme spolu, táhneme za jeden provaz. Víme, že jsme to zkazili. O to víc to chceme napravit.

V čem by vaše hra měla změnit nejvíc, abyste to zvládli?

Důraz v šestnáctce, být koncentrovaní v obou pokutových územích. Využít jasné šance a dohrát líp nadějné příležitosti a náznaky.

Bude Černá Hora těžším soupeřem, než bylo Kosovo?

Těžko je srovnávat s Kosovem, ale každopádně nás nečeká nic lehkého. Věříme v naše síly a věříme, že nám to přinese výsledek.

Berete jen výhru?

Tři body jsou pro nás hodně důležitý.

Soupeř se představí s novým trenérem Hadžibegičem, minulý týden porazil v přípravě Maďarsko. Bude to jiná Černá Hora, než kterou jste v červnu v Olomouci porazili tři nula?

Nový trenér vždycky mužstvu přinese oživení. V nominaci mají hodně hráčů, kteří proti nám v Olomouci nastoupili. Připravujeme se na to, že doma je Černá Hora silná. Má dobrý tým i hráče. Budeme připravení.