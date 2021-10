POHLED: Zápas pravdy! Pánové, ukažte, že si zasloužíte velký šampionát

I když fotbalová reprezentace večerní kvalifikační boj s Walesem nezvládne, stejně bude mít účast v baráži o mistrovství světa 2022 prakticky jistou.

Ovšem národní tým by si měl uvědomit, že bude lepší zapomenout na tuhle alternativu a prapodivný postupový klíč, ve kterém hraje významnou roli i loňské umístění v Lize národů.

Pánové, vyluxujte tohle alibistické řešení z hlavy.

Dělejte, že neexistuje.

Koukejte jen na tabulku skupiny, zkuste uvažovat postaru, neutíkejte před tlakem a nemyslete na náhle objevený záchranný kruh.

Česko - Wales od 20.45 hodin ONLINE

Kdyby totiž nová alternativa nevznikla, platí tradiční rovnice: druhé místo = baráž.

Třetí (anebo nedejbože horší) místo = nic!

Češi se dnes v Edenu (výkop 20.45) potřebují hecnout. Už jen kvůli tomu, aby sami sobě potvrdili, že...

• postup do čtvrtfinále Eura nebyla žádná náhoda,

• poprvé od roku 2006 si zaslouží hrát na mistrovství světa.

Razítko na červnový evropský úspěch je pro partu trenéra Šilhavého skutečně žádoucí.

Na Wales, kterému chybí útočník Gareth Bale, svého času nejdražší fotbalista historie, a v jehož kádru převažují hráči z druhé a třetí anglické ligy, by stačit měli. Pokud ne, bude to silně znepokojující zjištění. Bez ohledu na to, že mužstvu chybějí pokopaní krajní jezdci Coufal, Jankto nebo Bořil.

Pokud Češi v Edenu vyhrají, odskočí soupeři v tabulce a před závěrečnými zápasy s outsidery Běloruskem a Estonskem získají sebevědomí i potřebný klid. Když si navíc druhou pozici za nepolapitelnou Belgií udrží až do konce, dostanou pro dodatečnou březnovou kvalifikaci solidní bonus: komplikovanou barážovou pasáž by začínali doma.

To vše se hodí, zvlášť v docela turbulentním období, kterým si reprezentace po letní pauze prochází.

Jaroslav Šilhavý musí tým všemožně látat, protože mu plány nabourávají absence opor. Na výsledcích a výkonech je to znát: po skvělém Euru reprezentace složitě přetlačila Bělorusko, jednoznačně padla v Bruselu a v přípravě s Ukrajinou vydřela remízu gólem v poslední vteřině.

Aby trampot nebylo málo, na pondělní kvalifikaci s Běloruskem se tým musí trmácet do ruské Kazaně.

Důležité je, aby tam odlétal po dnešním vítězství.