Salah léčí zranění v Liverpoolu. Vrátí se do Afriky? Když stihne finále, říká Klopp

Tahoun a nejlepší střelec Liverpoolu v aktuální sezoně jel na kontinentální šampionát jako jedna z největších hvězd. „Mám ambici turnaj vyhrát,“ říkal před odjezdem na začátku ledna.

V prvním skupinovém utkání proti Mosambiku (2:2) zařídil v nastavení z penalty bod, v tom druhém proti Ghaně (2:2) však ještě před koncem prvního poločasu střídal kvůli problémům se stehenním svalem.

Prvotní vyšetření ukázala, že by chyběl až do potenciálního čtvrtfinálového střetnutí, pokud by se Egypt dostal do vyřazovací fáze a přešel přes jednoho soupeře, což by vycházelo na začátek února.

I proto Salah odletěl na léčení zpět do Anglie, kde se o něj postarají kluboví lékaři Liverpoolu. „Což dává naprostý smysl. Budeme ho tady mít pod kontrolou,“ citovala Kloppa BBC.

Jenže z jeho vyjádření je cítit, že je zranění vážnější. „Co se týče návratu, tak jedině pokud by byl fit na finále,“ dodal německý kouč.

Tam se Egypt dostal kromě roku 2017 i naposledy, když padl 0:1 se Senegalem. V klíčových duelech letošního turnaje ale bude postrádat nejlepšího hráče. A severoafrická země je aktuálně ve skupině třetí. K jistotě postupu potřebuje v pondělí večer porazit Kapverdy, které zatím se šesti body tabulku vedou.

„Mo byl v šoku, jak moc závažné zranění to je, vůbec nevěděl, proč se mu to stalo,“ líčil Klopp. „Stehno je navíc zrádné, a když kvůli tomu musel střídat, něco není v pořádku.“

Kdyby následnou regeneraci uspěchal, mohlo by to uškodit i Liverpoolu, který svou hvězdu potřebuje mimo jiné v závěrečné fázi Premier League, v níž bojuje o titul. Klub se tedy může posléze rozhodnout, zda Salaha ještě vůbec na turnaj v Pobřeží slonoviny pustí.