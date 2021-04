Fotbalisté Zlína si přijeli do Jablonce znovu pro tradiční lekci

Pro sázkaře je to jistota, pro fotbalisty Fastavu Zlín noční můra. Od návratu do nejvyšší soutěže si jezdí do Jablonce jenom pro porážky, smutnou tradici neporušili ani v letošní sezoně. V sobotu na Střelnici prohráli posedmé za sebou při celkovém skóre 3:21!