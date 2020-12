Jak kluk z Nedašova motal hlavy v Evropě. Šenkeřík o Slavii, Turecku i hudbě

Se Slavií získal dva mistrovské tituly, vstřelil dva góly v Lize mistrů a podle kličky, kterou si vymyslel, natočila UEFA instruktážní video. Ochutnal ale také druhou stránku fotbalu: boj o výplatu, samotu v Turecku, stesk po fotbalové kabině.

Když mu pípla SMS s žádostí o rozhovor, raději si ověřoval, zda je to myšleno vážně. „Víte, napadlo mě, že si ze mě utahuje někdo z kamarádů, oni to občas dělají. A to je dobře. Dřív jsme vymýšleli různé srandičky,“ říká útočník Zdeněk Šenkeřík.