Vymyšlená penalta, běsnil Kozel. Poznar ji proměnil panenkovským dloubákem

Hlavní arbitr Jan Machálek ji nařídil těsně před přestávkou poté, co Fantiš spadl na zem po kontaktu s Fillem.

„Viděl jsem to po zápase v televizi. Nechápu, že když je tady kontrola VAR, že to tohle někdo posoudí jako penaltu,“ divil se Kozel.

„Byl jsem si celkem jistý. Dostal jsem se před Filla a cítil jsem, že mě trefil do čelisti. Nevím, jestli to bylo rukou nebo loktem, ale zasáhl mě do obličeje,“ tvrdil Fantiš.

Tomáš Klíma, který zastával funkci VAR poprvé v kariéře, měl také jasno a Machálek se s jeho výkladem spokojil.

„Úder jsem neviděl. Fillo byl první u míče. Uhýbal před balonem. Dal si tam tělo. Fantiš běžel zezadu,“ nabídl svůj pohled Kozel.

Brankář Jan Laštůvka marně reklamoval předchozí faul na Potočného. Ať tak či tak, jisté je, že nový šéf komise rozhodčích Vítor Manuel de Melo Pereira bude mít co vysvětlovat.

Hosté měli na Machálka pifku od začátku. Liduprázdným stadionem zněly jejich neustálé protesty.

„Asi čtyři ostravští hráči po něm vyjížděli za každý zákrok, měl to těžké,“ podotkl autor vyrovnávací trefy Tomáš Poznar.

„Byly tam sporné momenty, které nás vytočily,“ prohodil Laštůvka.

Tak třeba když Machálek ukázal na penaltový puntík poprvé, na podnět VAR ale pokutový kop v 33. minutě odvolal, protože David Buchta stáhl Cedidlu ještě těsně před vápnem.

„Když nevyšla jedna penalta, byla odpískaná druhá. Faul to byl, ale rozhodčí by měl vidět, že kontakt začíná mimo vápno. Moc se mi to dnes nelíbilo,“ shrnul Kozel.

I hosté se dožadovali penalty. VAR ale tentokrát žádný prohřešek neodhalil. Kopala se pouze jedna. Jindy nekompromisní exekutor desítek Poznar ji poslal ladným panenkovským obloučkem doprostřed brány.

„Kdyby to nevyšlo, tak jsem za hlupáka. Naštěstí to dopadlo dobře,“ oddechl si Poznar, který měl vršovický dloubák nachystaný předem.

Vsadil na to, že Laštůvku zná ze společného působení v Baníku. „Pár penalt jsem proti němu kopl. Do stran je silný. Doufal jsem, že skočí.“

Zatímco Laštůvka plachtil ke své pravé tyči, míč letěl do míst, odkud se chvilku předtím odrazil.

„Překvapil mě. Kuzmanovič na mě řval, ať si na něho počkám. Jenže jsem ho neslyšel. Ani nevím, jestli bych ho poslechl,“ přiznal Laštůvka.

Více ho mrzelo, že hosté neudrželi vedení, které jim daroval vlastním gólem stoper Petr Buchta. Oba týmy tak dál čekají na první jarní vítězství.

Všichni aktéři se nakonec shodli, že plichta byla spravedlivá. Zlín měl navrch v úvodní půlce, po obrátce Baník, jehož fanoušci na zalesněném svahu za hostující bránou vytvořili improvizovaný kotel i s pyrotechnickými efekty.

„Vnímáme je vždycky. Jsme jim za podporu velice vděční a už se těšíme, až se otevřou stadiony,“ přál si Laštůvka za všechny.