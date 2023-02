V Bohemians byl zadarmo. Necid se uzdravil a ústní dohodu přetavil v smlouvu

Je to bezmála rok, co Tomáš Necid podstoupil operaci kolene. Po dlouhé, náročné rekonvalescenci se fotbalový útočník plně zotavil a podepsal s Bohemians Praha 1905 kontrakt do konce sezony. Dosud totiž s klubem nebyl smluvně vázaný.