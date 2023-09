Čelůstka se dočkal. Tohle derby je nejvíc, tvrdí zlínský bek

„Tohle derby je pro mě nejvíc,“ říká Čelůstka. „Narodil jsem se ve Zlíně, teď jsem se vrátil a vím, jak ho lidé prožívají. Moc se těším.“

Dočkal se na „stará“ kolena. Většinu seniorské kariéry strávil mimo mateřský klub. Domů se vrátil letos v létě po dvanácti letech, během nichž prošel osmi kluby.

Slovácko - Zlín Sobota 15.00 online

Co ho čeká, tuší. Taková divočina, jaké byl svědkem 14. září 2016 ve Vítkovicích, to však nebude. Drsnou druholigovou bitvu v Ostravě, kde Opava podlehla 0:3, má dodnes v živé paměti. Baník tehdy spadl z nejvyšší soutěže a s Opavou se utkal v ligovém mači po osmi letech.

„Na předzápasový trénink přišlo v Opavě dva tisíce lidí, fandili, zapálili dýmovnice,“ líčí Čelůstka. „Na druhý den nás doprovázeli od stadionu do Ostravy, kde byla rekordní návštěva. Během utkání vběhli fanoušci na hřiště.“

To východočeské derby, byť v první lize, takové grády nemělo.

„Pro oba fanouškovské tábory to bylo prestižní utkání, ale trpělo tím, že ani jeden tým neměl domácí prostředí,“ připomíná Čelůstka, že za jeho pardubických časů našli přechodný azyl na stadionu Bohemians a Hradec Králové v Mladé Boleslavi. „Teď, co se oba týmy vrátily do svého, to už bude derby, jak má být,“ uvažuje. „Stadiony dělají hodně.“

Tomáš Čelůstka (vpravo) ze Zlína brání Adama Gabriela z Hradce Králové.

Po středečním postupu do třetího kola českého poháru rezonuje ve zlínské i slovácké kabině jediné téma – derby.

„Mezi fanoušky to jede už od začátku týdne. Jak se derby blíží, píšou mi lidé o lístky,“ svěřuje se Čelůstka, který si vybavuje vzájemné zápasy z mládežnických kategorií.

„Znali jsme se z krajských výběrů, hecovali se mezi sebou, chtěli se vytáhnout jeden před druhým, ale všechno to bylo v kamarádské rovině. V seniorské kategorii je to něco jiného, vyhrocenější,“ vnímá Čelůstka.

Z učňovských let si pamatuje ze současného kádru Slovácka brankáře Milana Heču a obránce Vlastimila Daníčka, toho času na marodce; všichni vrstevníci ročník 1991.

„Oba jsou skvělí kluci, výborní fotbalisti. I když je mezi námi rivalita, pozdravíme se, popovídáme si,“ vypráví zlínský bek.

V sobotu ale půjdou vzájemné sympatie stranou. V ligovém duelu čtvrtého se čtrnáctým je jasným favoritem Slovácko.

„Zlín má v derby delší sérii bez vítězství, o to větší budeme mít motivaci vyhrát,“ naznačil Čelůstka.