Počasí bylo extrémní, vítězství povinnost, konstatoval zlínský Vukadinovič

„Cítil jsem se dobře a celkem se mi dařilo. Dostával jsem se do soupeřovy obrany. Jen mě mrzí, že jsem některé situace nevyřešil lépe. Naštěstí se mi jedna ve druhém poločase povedla. Gól nám obrovsky pomohl,“ líčil Vukadinovič po domácím zápase s Teplicemi, který i díky jeho asistenci Zlín vyhrál 2:1.

Máte první vítězství sezony. Úleva?

Obrovská. Věděli jsme, že máme těžký los, ale věřil jsem, že to zvládneme lépe. Bohužel jsme do toho vstoupili zase špatně. Proti Teplicím bylo povinností vyhrát.

Jak vám bylo po první bezgólové půlce, ve které jste spálili spoustu šancí?

Že to není ani možné. Dvakrát vykopávali z lajny. Po rohu jsme netrefili prázdnou bránu. Ale měli jsme ještě poločas a věřil jsem, že šance přijdou. I na konci minulé sezony jsme důležité góly stříleli v závěrech zápasů.

Hráči Zlína slaví výhru nad Teplicemi

Vaší gólové akci předcházela tutovka hostů, kdy jste marně stíhal Radostu. O pár chvil později jste vyhrál vzájemný souboj a nahrál Tkáčovi na první gól. Byla to oplátka?

Říkal jsem si, že mu to musím vrátit. Při našem rohu jsme se blbě postavili, chyběl nám vzadu hráč, který to měl zajišťovat. Roh jsme kopli špatně, Grigar ho chytil a okamžitě vyhodil. Radyho znám ještě z působení v Teplicích. Vím, že je to rychlý hráč. Zkusil jsem ho trochu rozhodit, ale bál jsem se, že spadne a bude červená, tak jsem to nechal na Dostym. Vím, že je vynikající na lajně a v situacích jeden na jednoho má vynikající reflex. Chytil to skvěle. To byl rozhodující moment utkání.

Zvláště když jste vzápětí skórovali. Přitom se zdálo, že po duelu s Radostou spadnete. Rozhodčí by asi pískl faul. Chtěl jste to ustát?

Dostal jsem se před něj, měl jsem prostor. Gólman byl mimo bránu, snažil jsem se to vrátit pod sebe, David tam byl a všechny prostřelil.

Když jste šel z placu, už jste neměl síly, viďte?

Chtěl jsem střídat už ve 25. minutě. Měl jsem snad pět náběhů za obranu. Počasí bylo extrémní. Zapršelo, pak vylezlo sluníčko a bylo dusno. Vůbec jsem nepochopil, že jsme neměli přestávku na občerstvení. To mi chybělo. Předtím jsem nehrál pár zápasů od začátku. Jsem vůbec rád, že jsem se dostal do základu.