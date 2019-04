Rarita, dvakrát zaskočil za brankáře na čáře. Pak se ale Vondrášek mračil

„Dva góly se ode mě odrazí, ale pak se v 87. minutě nestihnu vrátit, dostaneme branku a prohrajeme. Klidně bych ty situace vyměnil, abychom pak měli víc času gólově reagovat,“ mračil se Vondrášek po domácí prohře 1:2.

Dvakrát jste míč vyhlavičkoval z branky po rozích. Instinkt?

Tyhle věci jsou o neuvěřitelném štěstí. Nebudu vám lhát, že to čekám. Ale předvídat se to snažím, chci pokrýt místo v bráně. Ještě když vidím, jak míč protihráči letí na hlavu. Ale stokrát to nevyjde, teď dvakrát v jednom zápase. To je hrozně o náhodě. Ale už to vem čert.

Co vám říkal gólman Grigar?

Vždycky na sebe uděláme nějaké gesto, mrkneme se na sebe. My víme, že mu jednou pomůžeme, on nám desetkrát. Doplňujeme se.

Na nadsázku asi není nálada, ale už jen brankář vám chyběl.

Já se tomu nebráním při sranda trénincích. Ale po prohře se to ani nesluší komentovat.

Proč jste se v zápase nemohli chytit, něčím to zlomit?

První poločas jsme nehráli, co jsme si řekli, Bohemka naopak hrála výborně. Nesmíme říkat, že my hráli špatně, to by bylo alibistické, i jejich výkon se musí ocenit. Oni nás opravdu trestali z každé naší ztráty, my žádnou nevyužili. Když už se něco otevíralo, do zakončení jsme se nedostali. Gól jsme dali šťastný po menším zaváhání Bohemky, ale aspoň jsme do toho šli. Takových závarů však bylo hrozně málo.