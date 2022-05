Genialita od Plavšiče: Trpišovský v duchu nadával, Svědík kritizoval brankáře

Panečku, to byla nádhera.

„Asi nejhezčí gól v životě,“ rozplýval se Plavšič, jenž na soutěžní trefu čekal přes rok. Naposledy se prosadil ještě za Spartu loni v dubnu proti Opavě.

Tehdy ve skluzu do prázdné po přihrávce Adama Hložka. Tuctový zásah, řekněme.

Zato tentokrát... Nevysoký Srb nasměroval Slavii k vítězství fantastickou trefou.

Uběhla téměř půl hodina hry, když hostující gólman Filip Nguyen vyběhl daleko za svou šestnáctku pro domácí nákop, ale situaci špatně odhadl a hlavou v záklonu jen posunul míč směrem k Plavšičovi.

Ten si kousek od domácí střídačky nechal balon spadnout na hrudník a pak se do něj slabší pravačkou opřel.

Prásk!

„Levačkou jsem do balonu udeřit nemohl, tak jsem to zkusil takhle. Naštěstí to dobře dopadlo,“ usmíval se Plavšič, jehož volej z dobrých pětatřiceti metrů vysokým obloukem doletěl až do odkryté sítě.

Při oslavě se kromě tradičního přemetu taky vesele plácal po pravém stehně. „Abych ukázal, že umím i tou pravou,“ řehtal se Plavšič. „Občas ji zkouším na tréninku.“

„Trefil to geniálně,“ smekl před svým svěřencem trenér Jindřich Trpišovský, který ale se smíchem připustil, že po Plavšičově zpracování na prsa v pomyslnou kandidaturu na gól roku ani trochu nevěřil.

„V duchu jsem nadával, že to zkouší. Ale ne, překvapil nás, protože pravačku skoro nepoužívá. Myslel jsem, že situaci dohrajeme jinak, že půjdeme do otevřené obrany, a on zvolí tohle řešení. Geniální. Nevím, jestli jsem někdy viděl hezčí gól. Neskutečně krásný kop,“ pokračoval kouč.

I Stanislav Hofmann ze Slovácka, který za střelou pelášil k brankové čáře v marné snaze o zázračnou záchranu situace, Plavšičův um ocenil.

„Když to spadlo do brány, tak jsem uznale pokýval hlavou. Trefit to takhle jako levák pravačkou... Sice jsme dostali gól, ale je třeba ocenit, jak se mu to povedlo,“ poznamenal Hofmann, jehož trenér Martin Svědík pokáral brankáře Nguyena za špatné vyběhnutí.

„Laciná, hodně laciná branka. Filip tam pak sice něco chytil, ale tímhle klíčovým okamžikem pomohl Slavii,“ litoval Svědík. „Jeho chyba prostě ovlivnila zápas,“ zdůraznil.