Fotbalový Liberec po čtyřech výhrách míří na Spartu. Má jí co vracet

Liberec má Spartě co vracet. V letošním 2. kole s ní doma po vyloučení Gebre Selassieho prohrál drtivě 0:5. Od té doby však vyměnil trenéra, získal posily a herně šel nahoru. „Jedeme na Spartu a tam to bude samozřejmě těžké. Ale tyhle zápasy jsou hezké, nemáme co ztratit, bude dobrá atmosféra,“ uvažuje liberecký útočník Michael Rabušic.

Sparta - Liberec od 18 hodin ONLINE

„Pro kluky z našeho týmu to bude velká škola. Na Spartě se moc hezky vyhrává, když se to povede. My tam můžeme jet s hlavou nahoře a zkusit něco předvést.“

Liberec po tragickém startu sezony prožívá úspěšné období. Dokázal vyhrát čtyři zápasy za sebou a katapultoval se na dostřel první ligové skupiny. Tři poslední utkání dokázali svěřenci Luboše Kozla rozhodnout v samotném závěru. Naposledy gólem Júsufa v nastavení otočili zápas v Karviné a po výhře 2:1 se posunuli už na osmé místo ligy.

Sparta v dobrém rozpoložení není. V tabulce je až čtvrtá a minule utrpěla debakl 0:4 na Slovácku. Nedařilo se jí ani v Evropě, ve čtvrtek podlehla 0:2 na hřišti Glasgow Rangers. „Nemáme takovou pohodu jako na začátku sezony. Nedaří se, nedáváme góly. Musíme zareagovat co nejdřív, aby sezona, kterou jsme rozehráli dobře, dopadla tak, jak chceme,“ řekl záložník Ladislav Krejčí ml.

Utkání Sparta Praha - Slovan Liberec se hraje od 18 hodin. Liberecký klub chtěl na utkání vypravit autobus s fanoušky, nakonec to však neudělá. Sparta s odvoláním na nový protokol LFA neposkytla hostům žádné vstupenky.