Zabrzdění po reprezentaci. Těžký soupeř venku a sparťané to nezvládají

S nadsázkou řečeno: sparťané by si pro příští sezonu měli ohlídat los ligy, aby po akcích národních mužstev pokud možno hráli doma a s papírově slabšími soupeři.

Když se totiž její hráči po několika dnech vrátí ze svých reprezentací zpátky do klubu, nadcházející zápas, pokud v něm narazí na silného protivníka na jeho stadionu, pro ně většinou nedopadne dobře.

Příčinou nedělního debaklu na Slovácku (0:4) rozhodně nebyla reprezentační pauza, ale jejich výkon a přístup ovlivnit mohla.

Nita, Panák, Pavelka, Hancko, Haraslín, Minčev, kteří nastoupili v základní sestavě, před soubojem o druhou příčku v Uherském Hradišti byli deset dnů mimo tým.

V kvalifikačním zápase s Estonskem se zranil Pešek, který je pro hru Sparty i pro celé mužstvo jedním z nejdůležitějších hráčů.

Proti nažhavenému soupeři sparťané vyhlíželi mdle, vůbec nestíhali, prohráli většinu soubojů, které o výsledku rozhodují. Na utkání nebyli připravení, což může mít spoustu důvodů.

„Možná na příštím reprezentačním srazu bude více hráčů Slovácka a méně hráčů Sparty,“ pronesl Vrba.

Další reprezentační pauza je poslední týden v březnu, kdy se hraje baráž o postup na mistrovství světa 2022 v Kataru. Po ní Sparta narazí na Ostravu, tentokrát však bude hrát doma.

V letošním ročníku se sparťané vraceli do ligy vždy zápasem venku. V září jako neporažený lídr dorazili do Plzně a na domácí nestačili (2:3).

Zaostávali ve všech herních činnostech: v důrazu, ochotě se na hřišti porvat, prohrávali souboje, byli nepřesní v rozehrávce, po ztrátě míče pozdě reagovali, propadli ve středu pole, nestíhali v defenzivě, nepoučili se z vlastních chyb a pořád je opakovali.

Plzeňští hráli s elánem, s nadšením, bojovali, jezdili. Sparťané si přijeli zahrát, domácí chtěli vyhrát. To byl největší rozdíl mezi oběma týmy.

Průběh hry i individuální výkony nesly podobné prvky jako naposledy na Slovácku.

„Obě mužstva k zápasu přistoupila trochu jinak. My jsme hráli profesorský fotbal, do nohy. Domácí velmi důrazně. V osobních soubojích jsme propadli ve všech řadách a na klíčových postech, proto to takhle dopadlo,“ poznamenal Vrba.

Na podzim jen jednou Spartě pauza nevadila, byť se jí v říjnu kouč obával.

Než se minulý měsíc hráči odebrali ke svým reprezentacím, Sparta porazila v derby mistrovskou Slavii.

Během euforie po vítězném derby nad Slavií si Vrba hned uvědomil, co následuje. „Když jsem po derby seděl ve své kanceláři, kolegům jsem říkal, jak jsme se pomalu a složitě rozjížděli po minulé reprezentační pauze. Nevím přesně, kolik hráčů odjede, ale vrátí se po deseti dnech. Pro mužstvo i tréninkový proces je to zásah.“

Sparťané se následně představili proti Pardubicím v jejich azylu v Dolíčku, kde měli domácí prostředí a zápas celkem s přehledem zvládli. Vyhráli 4:2, když vedli 3:0 a 4:1. Pardubice však na podzim nejsou tak nepříjemným protivníkem jako v minulé sezoně, to Plzeň a Slovácko byla jiná úroveň.

Prohry v Plzni a na Slovácku spíš ukazují na jiný problém - sparťané dlouhodobě strádají na hřištích svých konkurentů ze špičky tabulky. Vedle Plzně a Slovácka ztratili body i na hřišti Ostravy. V předchozím ročníku podlehli v Plzni, na Slavii i v Jablonci, remizovali v Ostravě i Liberci...