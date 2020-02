Ještě není hotovo. Jak dostala Slavia v Ďolíčku důležité upozornění

Podle prognóz měla fotbalovou ligou protančit a nenechat soupeře ani nadechnout. Jarní premiéra však naznačila, že to ve zbytku sezony nemusí být úplné ejchuchu.

Toporný start.

Nervy.

Pískot.

Premiérová porážka.

Ve vyhecovaném derby proti Bohemians, které se odehrálo kousek od tramvajových kolejí ve Vršovicích, padl ligový vládce 0:1.

A vzhledem k tomu, že šancí měli slávisté minimum, není se tomu výsledku co divit.

„Nezvládli jsme to,“ prohlásil trenér Jindřich Trpišovský.

Nechme stranou, že na druhou Plzeň má Slavia stále ohromující 13bodový náskok, teď je důležité, jak se v neděli prezentovala.

Vlažně. Profesorsky. Špatně.

Symbolické bylo, jak v 70. minutě fatálně chyboval blonďatý stoper Frydrych. Při rozehrávce u pokutového území poslal kostrbatou křížnou přihrávku, kterou ukradl záložník Hronek. Následoval úprk po levém křídle, centr a otočka mladého Jana Vodháněla. Odvážný náhradník, jenž byl na hřišti sotva minutu, byl okamžitě za hrdinu.

Slavia, která za celou sezonu inkasovala pouhé čtyři branky, dostala nečekanou ránu. Hráči po sobě nevěřícně koukali. Sice vzápětí spěchali rozehrávat od půlící čáry, ale bylo zřetelné, jak je ten pohled na nevhodné skóre vykolejil.



Šok. Senzace.

Slavia sice nevyhlašovala, že projede celou sezonu s rekordními čísly a bez porážky, ale určitě se nečekalo, že zakopne hned ve 21. kole.

Zatímco klokaní střelec Vodháněl, který během zimní pauzy marně žádal o přestup do Ameriky, se klaněl nadšeným fanouškům, slávistům se na krátkou cestu domů vůbec nechtělo.

Mimochodem, byla to vůbec Slavia, kterou jste znali z podzimu?

Tým, který ještě nedávno větral Barcelonu v Lize mistrů, nekopal během prvního poločasu jediný roh. Skutečnou gólovou příležitost měl až v 90. minutě nový útočník Musa. Z voleje napálil centr z pravého křídla, ale brankář Le Giang hbitě zasáhl u přední tyče. Hráči Bohemians následně sevřeli ruku v pěst, protože tušili, že nedělní zázrak dokonají.

SOUMRAK NAD ĎOLÍČKEM. Pro Slavii hodně pochmurný, pro Bohemians nádherný.

Šestadvacet zápasů se nestalo, aby slávisté prohráli. Až v neděli.



Samozřejmě není pochyb o tom, že svůj náskok v čele tabulky ve zbývajícím čase udrží, zároveň to vypadá, že nastává nová doba.

Bez kapitána Součka, který už kope za West Ham, chybí záložní řadě jistota, důvtip a preciznost. Nástupce Provod byl jen stínem. Ani kapitán Bořil nebyl na kraji obrany bůhvíjak inspirativní.

Bez zkušeného útočného tykadla Škody, jenž během zimy přestoupil do Turecka, se ztratila velká část odhodlání a instinktu. Chorvatská třiatřicítka Musa se teprve zaučuje.

A bez špílmachra Hušbauera, který zmizel do druholigových Drážďan, nemusí být spolehnutí na originální nápady nebo rozehrávku standardních situací. Masopust a Ševčík prozatím neměli svůj den.

Jasně, po prvním vážném klopýtnutí netřeba podléhat panice, ale Slavia u setmělé tramvajové zastávky Bohemians dostala důležité upozornění: Ještě není hotovo!

Na rozbitém trávníku vyšla taktika podceňovanému a nepoměrně chudšímu soupeři, který bojuje o to, aby se na konci ročníku vyhnul boji v šestičlenné skupince odpadlíků. Slavia má diametrálně jiný cíl: titul, titul, titul! Všechno ostatní by by bylo k nepochopení.

Každopádně víkendový start do fotbalové jara přinesl jednu novinku. Slavia, na jejíž budoucí titul sázkové kanceláře vůbec nevypisovaly kurz, přestala být perfektní.

Už v sobotu po obědě pokračuje.