Provod, nečekaná náhrada za Součka: Byl to nezvyk, ale zlepším se

V posledních dnech to bylo pro trenéry velké téma. Při absenci posily z Liberce Oscara Dorleye, kterého v úvodu jara vyřadil karetní trest, a zranění Ladislava Takácse potřebovala Slavia najít štítového záložníka.

„Na to, že tam Lukáš hrál poprvé v životě, zahrál výborně. Splnil, co jsme od něj chtěli, a patřil k lepším. Chtěl bojovat o balon, vyhrál spoustu hlav,“ chválil kouč Trpišovský.

„Ale byl to pro mě nezvyk, netypický post. Už v přípravě jsem tam do nějakého zápasu naskočil a trenérům jsem se asi zalíbil natolik, že mě tam dali i v lize,“ popisoval třiadvacetiletý fotbalista.

Že nastoupí na Součkově pozici, věděl týden dopředu.

„Uvidím, kde budu hrát příště, ale jsem hlavně rád, když nastoupím. Myslím, že i na tomhle postu se budu zlepšovat,“ řekl novinářům. „Tady v Ďolíčku to bylo hodně o soubojích a ne tolik o fotbalové kráse. Byla to válka. Bohužel jsme se Bohemce nevyrovnali v agresivitě a dopadlo to, jak to dopadlo.“

Prohráli jste 0:1 po gólu Vodháněla.

Byli jsme v otevřeném postavení a snažili jsme se o přihrávku ob hráče do beka, která se nepovedla. Potom se to nějak poodráželo, ani si neuvědomuji jak. Někdo vystřelil, odrazilo se to, Ondra Kolář na to nemohl dosáhnout. Pro nás to byl takový smolný gól, myslím, že by tomu zápasu mnohem víc slušelo 0:0 nebo 1:1. Bohužel to je fotbal a my to musíme odčinit příští týden.



Čím si vysvětlujete, že jste si nevytvořili tolik šancí?

V první půli jsme to hráli složitě. Bohemka je tým, který dobře brání. Zatahuje i křídelní hráče a stojí vzadu v pěti. Myslím, že to bylo složité i ze stran. Měli jsme víc centrovat balony do vápna.

Chyběla vám lehkost v pohybu?

Těžko říct. Máte pravdu, že pohyb nebyl úplně ideální. Myslím, že v prvním poločase jsme hráli příliš složitě, snažili jsme se o hru po zemi, což bylo těžké. Ve druhé půli jsme to zjednodušili. Balony za obranu fungovaly, byli jsme nebezpeční. Možná jsme tak měli hrát od začátku.

Nezamává s vámi prohra?

Myslím, že to s námi nezamává. Určitě si k tomu něco řekneme, rozebereme si zápas a řekneme si, kde byly chyby. I v šatně to s klukama probereme a myslím, že příští týden doma ukážeme naši sílu.