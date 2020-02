Bolek ví, jak se bojuje o záchranu. Celé jaro bude bitva, upozorňuje

Petr Bolek po posledním přípravném utkání s Olomoucí (0:0) s úsměvem podotkl, že kapitán Vukadin Vukadinović už příště nesmí jít na losování před zápasem. Prohrál totiž stranu, takže Bolkovi do obličeje svítilo zapadající slunce. Leč se Zlínem dopadl stejně, byť byl kapitánem Marek Janečka...

„No jo, říkal jsem, že je potřeba vyhrát los a dopadlo to stejně. Ale nakonec to vyšlo a vyhráli jsme,“ těšilo pětatřicetiletého Bolka po jeho karvinské premiéře v mistrovském duelu.

Ve svém prvním zápase jste tým při dvou velkých šancích Zlína podržel. Udrželi jste nulu. Co to pro vás znamená?

Takhle nepřemýšlím. Nás zajímala jen jakákoliv výhra, což se povedlo. Jaro máme dobře rozjeté, ale jsme teprve na začátku cesty. V neděli s Teplicemi (doma od 14.30) musíme vítězství se Zlínem potvrdit.

Těšit vás může i dobrý výkon celého mužstva, že?

Právě. Generálka s Olomoucí byla jiná, tam byl první poločas z naší strany slabý, druhý lepší, ale nebyl až tak fotbalový jako v lize. Všichni si zaslouží pochvalu. Takhle se hraje o záchranu.



Bude základem karvinské hry obrana?

Základ bude úplně všechno. Musíme hrát poctivě celoplošně, musíme být komplexní. A hodně musíme pracovat na koncovce. Co jsem viděl, tak se sice dostáváme do šancí, ale góly chybějí.



To však není jen váš problém...

Ano, je to problém spousty týmů. I v Trnavě jsme se s tím na podzim potýkali. Musíme však být optimisti. Nemůžeme hrát na krásu. Celé jaro, každý zápas bude bitva. Na nějaké parádičky není prostor.



Je pro vás angažmá v Karviné příležitost, abyste se opět ukázal v české lize?

Jednoznačně. Ale je jedno, kdo bude hrát, kdo bude v brance. Důležité je, abychom se chytili. Cíl je jasný, i když splnit ho bude těžké. Víme, že hrajeme o záchranu, ale věřím, že se s tím popereme. Není tady špatný mančaft.



Vyšly zimní slovenské posily?

Proti Zlínu hráli kluci výborně. Taiwo podržel míč, ukázal kvalitu. To samé Qose, který byl s námi jen dva dny a naskočil do mužstva výborně. Znám ho ze slovenské ligy, v Ružomberku byl rozdílový hráč. I když se nám rozpadla obrana, nepropadali jsme skepsi. Jinak bychom nemohli pomýšlet na dobrý výsledek.

Je tedy výhra nad Zlínem cenná i vzhledem k tomu, že v týdnu před zápasem vám vypadli zranění obránci Čonka a Rundić?

Ano. Čony měl problémy delší dobu, ale Milan vypadl den před utkáním. Zip (Jan Moravec) je ale zkušený hráč, neměl jsem obavy, že by to nezvládl. A na stoperu byl Mára Janečka, za nímž jsem v Trnavě odchytal dost zápasů. Věděl jsem, co mám od něj čekat. A Šindy (Martin Šindelář) je také zkušený stoper.

Karviná se domácího vítězství dočkala až v desátém zápase. Je to důvod, proč je dole?

Rozdíl mezi námi a Zlínem je právě v domácích zápasech (Karviná doma získala zatím osm bodů, Zlín 16). Ale když budeme takhle jezdit i nadále, šance na udržení je.

Jste odchovancem Baníku Ostrava. Nemrzí vás, že si za něj už zřejmě v lize nezahrajete?

Chybělo málo, abych se do Baníku v sezoně 2017 až 2018 vrátil. Jednal jsem s manažerem Dušanem Vrtěm, když jsem hostoval z Plzně v Sokolově. Nevyšlo to kvůli tomu, že jsem v té sezoně chytal v předkole Ligy mistrů za Plzeň a pak za Sokolov. V listopadu mi Dušan volal, že to nejde. Byl jsem z toho špatný. Zamrzelo mě to. Musel jsem zůstat v Sokolově.

A nelitujete, že si proti Baníku ani nezahrajete, protože Karviná s ním oba duely odehrála už na podzim?

Musíme zapracovat na záchraně, abychom se s Baníkem střetli v příští sezoně.

Největší úspěchy jste zažil s Plzní, s níž máte tři tituly...

... Ale tam jsem byl většinou na lavičce, i když to bylo v tom nejlepším období, kdy jsme hráli Ligu mistrů. Ale asi nejlepší angažmá, kdy jsme byl přímo v brance, bylo v Senici. Tam jsme hráli o titul. Klub fungoval, jak má. Teď je z něj už jen nějaké torzo.



V Plzni jste skončil předčasně, když jste řídil pod vlivem alkoholu. Ublížilo vám to?

Uvědomil jsem si, co jsem udělal za blbost. Přešlapy něco stojí. Ale dívám se dopředu. Je to pryč. Vše špatné je i pro něco dobré. Vyzkoušel jsem si, jak se po republice cestuje bez řidičáku. Třeba až do Sokolova.

A teď jste v Karviné. Proč jste nabídku přijal?

Chtěl jsem se vrátit do české ligy. A podstatné bylo, že mi volal trenér (Juraj Jarábek), že mě chce do mančaftu, celkově do kabiny. A hodně záleželo i na tom, že jsem doma. Do Ostravy to je kousek. To je něco jiného, než pořád někam cestovat.



Jenže hrajete jen o udržení. Je to pro vás velký propad?

Už jsem o záchranu hrál. Jednou v Hlučíně, ve druhé lize, když jsem byl mladý. Tam jsme se zachránili dvě minuty před koncem posledního kola. Zažil jsem to i ve Zlatých Moravcích, ale tam jsme bohužel spadli, protože první půl rok jsme prochrápali. Mančaft tam ale byl trochu slabší. V Karviné to je do třetice...