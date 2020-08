Snažil jsem se být silný jako on. Horváth cítí Čišovského energii i teď

Nejvíc ze všeho mrazí video, které Horváth mimoděk najde, když si prohlíží vzpomínky v telefonu: 19. srpen 2013. Čišovský stojí v plzeňských sprchách a připravuje se na výzvu zvanou Ice Bucket Challenge. Do kbelíku si přendává kostky ledu. „Jdu do toho, protože je to pro dobrou věc,“ poví ten černovlasý fešák na vrcholu sil a chrstne si led na hlavu.