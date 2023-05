Hradecký brankář Vízek: Jsem rád za šanci, každá nula se počítá

„Takhle to ve sportu někdy je. Nezbývalo mi nic jiného než to v téhle sezoně přijmout, i když nebudu zastírat, že to pro mě nebylo složité,“ uvedl gólman, který dostal v ligovém zápase poprvé příležitost až právě v úvodním duelu nadstavbového play off s Mladou Boleslaví.

Fotbalisté Hradce v něm v roli hosta na stadionu, který je pro ně už dva roky zároveň domácím azylem, remizovali 0:0. Odveta se na stejném stadionu odehraje v sobotu, kdy bude domácím týmem pro změnu Hradec.

Výsledek vám dává šanci zabojovat o postup do zápasů, v nichž se bude hrát o konečnou sedmou příčku v letošním ročníku. Spokojenost?

Remízu bereme, protože si musíme přiznat, že Boleslav byla silná hlavně na míči a nám se nedařilo pořádně se dostat do hry. Byli jsme všude druzí, postupně nám navíc docházely síly a všude chyběly dva tři metry. Bod se nám víceméně povedlo ubojovat, protože šancí jsme měli pomálu.

Naděje na postup podle vašeho názoru?

Určitě za ten týden nějaké síly nasbíráme a postoupit se pokusíme.

Jak těžký byl takový zápas pro brankáře Hradce?

Nejtěžší momenty přišly asi v závěrečné části zápasu. Zhruba od sedmdesáté do pětaosmdesáté minuty nás totiž Boleslavští hodně točili kolem pokutového území, dostávali se do dobrých pozic, ale spíše do pološancí a závarů. Naštěstí něco skončilo vedle, něco nás trefilo.

Pravděpodobně k tomu přispělo i to, že domácí trenér do hry poslal útočníka Kušeje. Souhlasíte?

Ano. Je velmi nebezpečný, má obrovskou rychlost, i při ní dokáže s míčem pracovat a vždycky někde proklouznout. Našim klukům, kteří už měli méně sil, dělal velké problémy a byl to on, kdo mohl zápas rozhodnout.

Mladoboleslavský Vasil Kušej se probíjí zlínskou obranou mezi Simerským a Didibou.

Zvládl jste to, jak to bylo těžké po tak dlouhé době mezi elitou?

Na příležitost jsem čekal rok, měl jsem dost času se připravit a za sebe můžu říct, že jsem rád, že to bylo s nulou. Vždycky se počítá a my ji poměrně dlouho neudrželi.

Co pro vás právě tahle vychytaná nula může znamenat?

V klubu jsem už nějaký a hlavně na podzim jsem svoji pozici kousal těžko. Musím to však respektovat, vždycky o tom rozhoduje trenér. Jsem rád, že jsem šanci dostal, a musím současnému trenérovi poděkovat. Doufám, že v dalších sezonách se tam dostanu častěji.