Prohra neuškodila, klidný Hradec bude v závěru sezony ohrávat mladé

Potvrdilo se to, v předposledním kole základní části v mladoboleslavském azylu Liberci 1:2 podlehl. Vítězové tím získali stejnou jistotu jako Hradec, oba týmy se v nadstavbě vyhnou nepříjemnosti hrát ve skupině o záchranu.

„Když vidím, co se bude dít dole ve skupině o záchranu, jsem rád, že tam nejsme. Věděli jsme to, vstoupili jsme do zápasu s Libercem s vědomím, že tam spadnou nemůžeme,“ netajil po utkání s Libercem kouč Stanislav Hejkal, jenž mužstvo vede poté, co trenér Koubek kvůli nemoci své angažmá v Hradci předčasně ukončil.

Hradci jeden z posledních zápasů v mladoboleslavském azylu nevyšel, byla to v nich jeho sedmá prohra. „Všichni už se těšíme domů. Není to nic jednoduchého hrát dva roky v azylu, zvlášť pro tým, jako je Hradec. Na příkladu Pardubic je vidět, co domácí prostředí dělá,“ podotkl kouč Hejkal. V minulé sezoně, první po postupu z 2. ligy, si Hradec v nadstavbě zahrál ve skupině o titul, letos o tuto možnost právě porážkou s Libercem definitivně přišel.

Je zklamání, že se nepovedlo napodobit loňský rok? „Neviděl bych to tak. Hradec byl minulý rok šestý, když v základní části získal čtyřicet bodů. Letos jich máme před posledním kolem třicet sedm, jen o tři méně. A uhrát tolik bodů ve vyrovnané lize, navíc prakticky bez utkání doma, špatné není,“ zdůraznil Hejkal.

Hradec tak budou po nedělním zápase posledního kola na hřišti pražské Slavie čekat zápasy ve skupině o konečné sedmé až jedenácté míst, tedy bez rizika výrazného neúspěchu. Proto trenéři počítají s tím, že šanci dostanou i hráči, kteří toho v lize moc nenahráli.

„Dohodli jsme se s vedením, že budeme ve zbytku soutěže ohrávat naše mladé hráče. Proti Liberci dostal šanci Hlaváč a uvidíme, jak to bude v dalších zápasech,“ sdělil kouč Hejkal. „Nemyslím si, že to bude v příštím kole na Slavii, protože to by pro mladé bylo hodně velké sousto. Avšak v boji o umístění určitě dostanou šanci i další mladíci.“

Třeba to bude i proti Liberci, jejž by se Hradec jistě pokusil poprvé od loňského návratu mezi elitu porazit.