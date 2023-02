Pardubický veterán Vacek: Dělat ze Zlína zápas roku by byla chyba

„Pořád je před námi spousta kol a za tři body je každé. Dělat z toho zápas sezony by asi byla chyba,“ glosuje 35letý orlickoústecký rodák, který kopal i v Německu, Itálii, Izraeli, Polsku a Dánsku.

„Já měl celý fotbalový život to štěstí, že mi bylo celkem jedno, jaké utkání zrovna hraju — snažím se nachystat stejně v přípravě jako nyní. Minule v Boleslavi to pro nás možná bylo ještě daleko těžší, protože nám Zlín v sobotu zase utekl a my tam jeli se šestibodovou ztrátou. Taky to bylo velmi důležité,“ srovnává Vacek.

Parťákům z pardubického týmu vštěpuje, že pokud na hřišti „nechají všechno“, budou se sami před sebou cítit dobře. „Věřím, že mužstvo je správně poskládané a že ligovou záchranu zvládneme. Táhneme za jeden provaz,“ vyhlašuje.

Začátek jara se čtyřmi body ze tří kol asi vyšel dle představ.

Podařilo se nám navázat na výkony z konce podzimu, kdy jsme viděli, že to, co po nás trenérský tým chce a na čem tak tvrdě pracujeme, začíná přinášet výsledky. Jsme kompaktnější, s tím přichází i vyšší sebevědomí. Mám z toho velkou radost, teď to jen potřebujeme potvrdit.

Co považujete za největší plus duelu v Mladé Boleslavi, kde jste zvítězili 1:0?

Každý zápas, který se nám povede odehrát s nulou, je pro nás velice pozitivní. V lize jsme předtím dostali spoustu gólů a víme, že právě tohle byl jeden z důvodů, proč nám tolik utkání uteklo. Inkasovali jsme po individuálních i systémových hrubkách. Jestli se chceme zachránit, tohle musíme odstranit. Zpevnit obranu je pro nás základ.

Bylo pro vás tím náročnější dělat spojku mezi obrannou čtyřkou a zbytkem zálohy či útokem, když obrana v každém kole nastoupila v jiném složení?

Moje role zůstávala stejná, i když to pro mě je relativně nová pozice — štítového záložníka jsem nikdy moc nehrál. Ale jsem až překvapený, jak mě to baví, a doufám, že tam jsem pro tým platný. Věřím, že se výkony, jak moje, tak i té obranné čtverky, budou ještě zlepšovat. Stopeři i další kluci, co tu máme, jsou velmi talentovaní, mají obrovský potenciál.

Není to však jen o tom, že byste si musel hledět pouze defenzivních úkolů. Vždyť útočnou akci proti Slavii, z níž vznikla tutovka Limy, jste zahájil vy.

My s klukama v záloze dokážeme hodně rotovat, to je pro každého soupeře velmi nepříjemné. Potvrdil mi to i pan Trpišovský (kouč Slavie), když jsme se po zápase bavili.

Mohl byste charakterizovat nejbližšího soka ze Zlína?

Zkušený tým, tím, že tam přišel pan Vrba, získali na trenérském postu velké jméno. Když si člověk projde jejich sestavu, většina hráčů má za sebou hromadu zápasů. Myslím, že nás tu budou chtít přetlačit, protože vědí, že jsme poměrně mladí, a oni vysocí a siloví. Asi nebudou hrát žádný komplikovaný fotbal, to bylo vidět i v předchozích utkáních. My nesmíme ustoupit od naší hry, musíme být rychlí, nedat jim nic zadarmo. Pak máme šanci zvítězit.

Jeden dílčí problém vám odpadl, kvůli trestu nemůže hrát zlínský „hroťák“ Libor Kozák.

Libor je gólový, to ukázal už v prvním jarním kole. Umí se k tomu namotat, svojí postavou je velice nebezpečný. Ale mají tam Procházku či Simerského, to jsou taky vysocí borci, kteří mohou zakončovat. Hlavní bude nedělat moc standardek, nenechat soupeře těžit z podobných výhod, a naopak jej dostat do potíží.