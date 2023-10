Co bych udělal jinak? Dal gól, ušklíbl se po břevně olomoucký Chvátal

Mohl, ale nebyl. I proto, že kouzelný Chvátalův volej zpoza vápna zastavilo v 84. minutě břevno a dorážku stoper Beneš poslal nad bránu výtečného brankáře Stanislava Dostála. „Ten volej bych neměl,“ uznal zlínský hrdina. Letěl vzduchem, šponoval ruku, ale k míči mu chyběl pořád kus. Chvátalův kop byl téměř dokonalý. Téměř.

„Co bych udělal jinak? Dal gól,“ ušklíbl se. „To byla taková svíčka, přede mnou byli všichni hráči, já se díval nahoru a nevěděl jsem, kdo do mě vletí. Snažil jsem se trefit bránu a nakonec to šlo od břevna dolů.“ Opřít se do plachtícího míče pěkně z voleje Chvátal dovede.

Vybavíte si, jak v minulém ročníku po rohu Vodháněla napálil balon v Plzni? „Věřím, že to umím, ne vždy to ale vyjde. V Plzni to vyšlo skvěle, že jsem byl úplně sám na šestnáctce a přihrávka byla výborná. Jednou za čas to tam určitě padne, a když to soupeř dovolí, proč to nezkusit,“ pravil Chvátal.

Sobotní odpoledne si však olomoucký trenér Václav Jílek povzdechl: „Juraj mohl dát nádherný gól. Mělo to vyjít, byla by to ozdoba.“

Hlavně za tři body. Dolů nešel jen míč od břevna po úchvatné ráně, ale pak i hlavy sigmáků. Tahle ztráta proti outsiderovi je tuze kyselá.

Ne jako minule v Pardubicích, kde jim bod zachránil až v nastaveném čase vlastní gól. „Tam jsme si štěstí asi vybrali,“ přemítal Chvátal. Čekalo se, že si s mančaftem, který byl po minulé bláznivé porážce 5:9 s Mladou Boleslaví k smíchu pro parodování obrany, poradí. „Neměli bychom přemýšlet takhle, že hrajeme s posledním. V lize je každý zápas těžký a s každým můžete prohrát, je to vyrovnané. To jsme viděli i teď,“ dodal Chvátal.

Nový kouč Zlína Bronislav Červenka začal pragmatickým obranným blokem a šťastnou plichtou, kterou navázal ještě na remízu pod trenérem Pavlem Vrbou na Bohemians.

Chvátal mohl zařídit čtyři góly

Poslední tři výsledky Zlína tak jsou: 0:0, 5:9, 0:0. „Mrzí nás to. Věděli jsme, jaký soupeř dojede. Vůbec jsme se nedívali na jejich poslední zápas, to je minulost, která se stane jednou za deset roků. Čekali jsme, že přijedou v hlubokém bloku a to jim vyšlo,“ uznal Chvátal.

„I tak jsme si vytvořili tři čisté gólovky. Bohužel nám chybělo štěstí.“ Chybělo jemu i spoluhráčům. Dvě z těch gólovek vymyslela jeho přesná pravačka. V první půli centrem palcem našel na malém vápně volného Jana Fortelného, jenže v pádu hlavičkou těsně minul cíl.

A ve druhém poločase zase v tutové pozici oslovil kanonýra Lukáše Juliše, i ten však ve své jediné možnosti selhal. Dostál bleskově vyběhl a připsal si další top zákrok.

Olomoucký záložník Jan Navrátil (vlevo) a Antonín Fantiš ze Zlína

Chvátala bylo najednou plné hřiště, avšak odměna nepřicházela. „Juraj byl jako diesel. Pomalu se rozjížděl. Kvalita v prvním poločase nebyla taková, jakou bychom čekali. Postupem času získával jistotu, rostl a zlepšoval se. Předváděl to, co po něm chceme – větší odvahu dopředu,“ chválil Jílek.

Ovšem první hvězdou utkání byl Dostál. Blýskl se i proti hlavičce Beneše nebo přízemní ráně Zorvana, kterou vyškrábl konečky prstů na tyč. A dobrou pozici na skórování měl i Chvátal, když mu ji oplatil Juliš, jenže slabší levačkou znovu jen protáhl Dostála. Z výčtu příležitostí byste snadno naznali, že Sigma spustila válce naplno a že měla jen pech, ale šancí si měla vytvořit víc.

Hlavně v první půli hrála pomalu, stopeři si posouvali míč a často zakládali útok nákopem, třebaže pod Julišem operovali nevysocí Navrátil, Zorvan a Fortelný. Snadná práce pro zlínské habány Didibu s Černínem a nic, co by vtáhlo tři tisícovky diváků do děje.

„Je to o pohybu, když jsou v takovém bloku. Musíte je nějak roztrhat. Ofenzivní hráči se prolínali, hledali prostory, ale když je to tak zhuštěné, tak nemáte kam nabíhat. Snažili jsme se hrát přes kraje, ale ani tam jsme neměli moc místa,“ líčil útrapy Chvátal. „Nedali nám šanci na kontry.“

Olomouc hrála pomalu

Ač Zlín sázel na defenzivu a líbal obě rukavice Dostálovi, který po devítce nahradil zdeptaného kolegu Rakovana výtečně, tím spíš, že chytal po delší pauze způsobené natrženou ledvinou, i hosté měli tři nebezpečné výpady: Vukadinovič z úhlu otřel ránu nártem o tyč, dlouhán Černín hlavičkoval po rohu v gólové možnosti vedle a v poslední akci utkání chyběl Žákovi krok, aby z brejku ve skluzu dostal balon po nabídce Dramého za Digaňu.

„Ale to už bychom od toho nahoře, co nad námi držel ochrannou ruku, chtěli asi moc. Bod je zásluha hlavně Dostála,“ uznal Červenka.

„Jednoznačně jsme měli vyhrát,“ mračil se Jílek. „Máme 18 střel, 10 rohů, pět vyložených šancí, ale nedáme gól. Kdybychom vyhráli 3:0, hodnotili bychom to jinak. Pokud chceme pomýšlet na vyšší příčky, musíme tato utkání zvládat.“

Druhé škobrtnutí v řadě je pro pohárové ambice Sigmy jistou komplikací, nikoli však citelnou, neboť body poztráceli doma i konkurenti Ostrava se Slováckem. „Do Jablonce pojedeme zase s tím, že chceme vyhrát. Body si můžeme vzít zpátky i pak se Slavií. Sezona je dlouhá,“ míní Chvátal.

„Stále jsme nahoře a máme to ve vlastních rukách. Nemůže nás to zlomit, že bychom si řekli, že jsme teď špatný tým. Jsme pořád stejný tým a tohle jsou dva zápasy, které jsme neprohráli.“

A Chvátal nerozšířil sezonní bilanci 2+3. Více však sigmáky pálí, že čtyři kola se neprosadili ofenzivní hráči, kteří to mají v popisu práce. Jeden z nich, Jan Vodháněl, chyběl kvůli zbytečné čtvrté žluté kartě.