Dostal jsem míčem a oko se zalilo krví, říká Petržela o svém zranění

„Chci hrát co nejdřív. Jestli to bude už ve středu v Ostravě, zatím není jasné,“ pokrčil rameny sedmatřicetiletý Petržela.

Co se na hřišti vlastně stalo?

Nebylo to nic úmyslného. Martin Šindelář odkopával balon a trefil mě do oka. Ani jsem to pořádně necítil. Myslel jsem si, že jak je člověk otřesený, má před očima černo. Čekal jsem, že za chvilku se zase zrak rozjasní a uvidím normálně. Ale on, když ke mně přiběhl, mi hned říkal, že mám v oku plno krve. Bylo jasné, že musím střídat.

Ostrava - Slovácko středa 16.00 online

Muset jet po zásahu míčem do nemocnice není úplně obvyklé, že?

Ani jsem o takovém zranění pomalu neslyšel, a mně se to stane. Doktor mi vysvětloval, že jak jsem dostal míčem do oka, praskla mi nějaká cévka a do zorničky se vylila krev, kvůli tomu jsem neviděl. Musel jsem pak být v klidu, dostal jsem kapky. Bylo potřeba počkat, než se krev vstřebá, být v klidu.

Zbytek zápasu jste vůbec neviděl?

Hned mě vezli do nemocnice, takže jsem sledoval na telefonu, jak se to vyvíjí. A pak mi volal táta, který mi zápas zhodnotil. Už začátek, když jsem ještě byl na hřišti, nebyl vůbec jednoduchý, Karviná hrála dobře. Asi bych netipoval, že to skončí 2:0. O to cennější ten výsledek je.

Stejně si považujete i průběžného čtvrtého místa?

Je to pecka, ale týmy jsou na sebe namačkané, jeden zápas se vám nepovede a jste třeba devátí. Je těžké se tam udržet.

Cenné umístění budete hájit hned ve středeční dohrávce v Ostravě.

To bude ještě těžší soupeř. Proti Spartě nehráli vůbec špatně. Myslím, že chtěli vyhrát, a když se jim to nepodařilo, nás už budou chtít porazit určitě za každou cenu.

Liga se znovu rozběhla po nesmírně krátké pauze. Vyhovuje vám to?

Příprava je sice krátká, ale byl krátký i odpočinek. Je to něco za něco. Ale vzhledem k tomu, že s covidem je to všelijaké, jsme hlavně rádi za každý zápas, který můžeme odehrát.

Že teď hrajete v rozmezí osmi dnů hned tři utkání a mezi dvěma venkovní máte jen dva dny pauzu, vám nevadí?

Je to tvrdý start. Je to specifické a mančafty, které nehrávají poháry, na to u nás nejsou zvyklé. Ale dají se tomu přizpůsobit tréninky. Každý chce raději hrát než trénovat. Jde spíš o to, že terény jsou teď všelijaké. U zápasů se to ještě dá, ty se hrají na vyhřívané přírodní trávě. Horší je to s trénováním, ta umělá tráva není žádná výhra. Pamatuju si, že když jsem byl v Plzni, domluvili jsme s vedením, že pokud postoupíme do Ligy mistrů, udělají nám tréninkové vyhřívané hřiště. Povedlo se nám to a teď to tam kluci mají parádní. Ať si říká kdo chce co chce, ale ten rozdíl oproti umělce je fakt obrovský.