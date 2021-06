Plzeňský kouč Bílek o posilách, Brabcovi i odchodu Ondráška

Viktorii čeká nová etapa. David Limberský s Tomášem Hořavou ukončili kariéru, Radim Řezník a Zdeněk Ondrášek pátrají po novém angažmá.

Proč jste se rozhodli zrovna s Ondráškem ukončit spolupráci?

Dostal svolení hledat si nový klub. Bylo to také z toho důvodu, že se vrací Tomáš Chorý, který byl na hostování. To znamená, že bychom měli tři podobné typy hrotových útočníků, a tak jsme zvolili tuhle variantu, že si může hledat angažmá.

Znamená to, že nenaplnil vaše očekávání během té relativně krátké spolupráce?

Já jsem tady chvíli, ale od všech útočníků se očekávají góly. Měl dobrý začátek, potom se před něj dostal Beauguel, který tu šanci chytil. Pak přestal pravidelně nastupovat, bylo to pro něj těžké. Myslím, že tohle bude pro obě strany nejlepší varianta.

Kádr je momentálně hodně široký. Kolik hráčů jej před startem sezony ještě opustí?

Deset až čtrnáct dní budeme trénovat takto, potom ho zúžíme, aby do Rakouska už odjel užší kádr. Jestli bude ještě nějaký pohyb, to teď nemůžu říct, ale velké příchody už neočekávám.

Brzy vás čeká předkolo Konferenční ligy. Jak rozkládáte důležitost mezi ligu a poháry? Je pro vás v tuhle chvíli preferencí dostat se do Evropy, nebo ligový úspěch?

Nemůžeme dělat rozdíly. Musíme se připravit na ligu zodpovědně a do všech zápasů půjdeme stejným způsobem. Dostali jsme se do předkol Konferenční ligy, budeme chtít postoupit do skupiny, v lize si nemůžeme dovolit nějakým způsobem zaváhat. Nedělám v tom žádné rozdíly, obojí je důležité.

Zřejmě nejvýznamnější událostí dosavadního průběhu mezisezonního období je konec kariéry Davida Limberského. Co na něj říkáte?

Když jsem tady před dlouhými roky trénoval, tak David v kádru byl, pak jsem si ho vzal do Sparty, hrál pode mnou i v národním týmu. Měl úžasnou kariéru. Rozhodl se ji na vrcholové úrovni ukončit, je potřeba to respektovat a poděkovat mu za všechno, co nejen pro plzeňský, ale i náš fotbal udělal. Klobouk dolů před jeho kariérou.

Začali s vámi trénovat všichni, kromě Jakuba Brabce, který je na Euru. Jak jsou na tom hráči zdravotně?

Všichni jsou zdraví, nemáme zatím problém, všichni se zapojili do úvodního tréninku.

Přestupy ve fotbalové lize v létě 2021

Zmínili jsme Brabce. Je možné, že z Plzně ještě odejde? Nebo zůstane?

Ve hře jsou obě varianty a uvidíme, co se stane v nejbližších dnech. Pokud přijde nějaká nabídka ze zahraničí, tak o ní asi Plzeň bude jednat. A pokud je, tak s ním samozřejmě dál počítám.

Může naopak ještě někdo přijít? Nebo je to vyloučené?

Je těžké teď říkat, jaká situace bude za čtrnáct dní nebo za tři neděle. Mosquera už delší čas prokazuje vysokou výkonnost a je směrem dopředu velmi nebezpečný, rychlý, důrazný, hraje dobře hlavou a má dobré zakončení. Stáli jsme o něj. Ondra Pachlopník je perspektivní, nabitý energií. Věřím, že se tu bude chtít prosadit. Je to hráč do budoucnosti.

Několik fotbalistů se vrátilo z hostování...

Luděk Pernica tu něco odvedl a měl by zvýšit konkurenci na postu stopera. Michal Hlavatý odváděl v Pardubicích dobrou práci, ten zase zvýší konkurenci ve středu pole. A jsou tam samozřejmě i další.