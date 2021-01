Musím přibrousit lokty, předsevzal si fotbalový gentleman Pernica

Je to hostování s vidinou přestupu, nebo jen řešení momentálního přetlak v Plzni?

Spíš to bude jen půlroční hostování. Brno mi pomůže s herním vytížením, já to naopak Zbrojovce mohu oplatit pomocí se záchranou v lize.

Požadavek vzešel od vás?

Ano. Hlavní impulz, že bych chtěl na hostování, šel ode mě. Musím hrát víc než na podzim nebo i než za trenéra Pavla Vrby. Zbrojovka se jevila jako ideální varianta, když jí můžu pomoci zachránit ligu.

Jak se se změnou kabiny promění nálada? V Plzni asi také z dosavadních výsledků nepanuje přílišné nadšení.

Tlak na kabinu je podobný, i když v Plzni je to tlak na umístění v nejlepší trojce a v Brně na udržení se. V Plzni byl tento podzim hrubě nepovedený, deváté místo je pro Viktorku obrovským zklamáním. Ve Zbrojovce je devět celkových bodů také málo, bude potřeba zlepšit všechny herní aspekty. Na druhou stranu nálada v kabině je dobrá.

Podle Jiřího Texla, další ze zimních posil, je atmosféra šatny až překvapivě pozitivní…

Texlík má pravdu, žádná ponorka se nekoná a není cítit, že jde o hodně.

Máte z boje o záchranu respekt?

Respekt určitě mám, ale že bych se z toho měl podělat, to určitě ne. Naopak se na to těším. V očích fanoušků jsem prý největší posila, pozornost tedy půjde na mě a snad toto očekávání budu plnit.

Budete se snažit být lídrem? V brněnské kabině má hlavní slovo Pavel Dreksa.

Stejně jako Pavel budu chtít být dirigentem defenzivy. Rozdělíme si to mezi sebe a pokusíme se to vzadu vyztužit. Pavel je na hřišti a v kabině skvělý, v šatně se rád rozpovídá a pokecáme si spolu. On je hlavní nositel toho lídrovství, kabina za ním jde a já se budu snažit mu v tom pomoci.

Celou kariéru máte štěstí na vůdčí osobnosti v kabině. Dá se například od Romana Hubníka něco odkoukat?

Ve Zbrojovce, Jablonci i Plzni byli skvělí lídři. Nerad bych na někoho zapomněl, ale ve Zbrojovce to byli Tomáš Polách a Honza Trousil, potom i Petr Švancara a Pavel Zavadil. V Jablonci v kabině kraluje Tomáš Hübschman a v Plzni to byl Roman Hubník, který to teď potvrzuje v Olomouci. Od nich jsem si toho hodně vzal a naučil. Mám tedy mnoho poznatků a v Brně se to budu snažit přenést na hřiště.

Dají se přenést vaše zkušenosti z evropských pohárů na hráče v jiném klubu?

Když budou kluci chtít, rád se pokusím přetavit své zkušenosti a přenést je na ně. Musí vědět, že je to krásný pocit, že za tím musí jít a mohou to zažít i oni.

Co takové zážitky přinesou? Je to jen statistický milník, nebo opravdový posun kariéry?

Jen slyšet hymnu Ligy mistrů je zážitek na celý život. Remízu proti CSKA Moskva už mi nikdo neodpáře. Když jsem pak dal za Viktorku dva góly Dinamu Záhřeb, tak to byly nádherné pocity, které mi taky nikdy nikdo nevezme.

Platíte za stoperského gentlemana, nikdy jste nebyl vyloučen a více než čtyři žluté karty za sezonu jste taky nedostal. Nejsou však v záchranářských bojích důležité i ostré lokty?

Máte pravdu, že lokty bude třeba přibrousit, ale vždycky jsem byl spíš na hru s míčem. Nikdy nebudu zákeřný hráč, co se ohání lokty a pomáhá si nedovoleně. Z toho vyplynula moje statistika. Vždy se snažím hrát čistě, ani na tréninku nechci zbytečně faulovat. Navíc tím nedávám soupeřům šanci můj tým snadno trestat z penalt a přímáků. V bojích o záchranu si ale servítky brát nebudu.

Luděk Pernica na tréninku Zbrojovky Brno

Jak je možný tak malý počet trestů, zvlášť když jste platil za železného muže, který odehrál dvě sezony po sobě s jedinou absencí?

Samotného mě to překvapuje. Dřív jsem si každý rok říkal, že maximálně si můžu dovolit jednu nebo dvě žluté. Jednou jsem musel zápas strávit na tribuně, to byl pro mě nepříjemný unikát. Bylo to ještě právě tady ve Zbrojovce. Červenou jsem ale opravdu nikdy nedostal. Nejsem na takovou statistiku pyšný, jsem za ni ale rád. Nikdy jsem neoslabil svůj tým.

Co nynější Zbrojovce chybí a na čem může naopak stavět?

Měli bychom být pevnější a organizovanější dozadu. Dopředu je problém, že se zranili kluci, kteří mohli přidat něco navíc v ofenzivě. Vezmou to ale na sebe jiní, protože hrát v lize 90 minut na remízu je sebevražda. Vyceníme zuby a budeme nebezpeční.

Navzdory vzpomínanému dvougólovému zápasu proti Dinamu Záhřeb nejste typicky gólovým stoperem. Budete to nechávat na ostatních i v Brně?

Naopak. Já chtěl vždycky ty góly dávat a tlačím se do standardních situací. Absence branek mě vždycky štvala. Budu se do toho cpát dál a chci i tuhle nadstavbu ke své hře v Brně vylepšit.

Místo v sestavě vám ale trenér Richard Dostálek nezaručuje, budete si jej prý muset vybojovat.

Trenér má naprostou pravdu, ukázaná platí na hřišti. Budou hrát ti s nejlepší formou a žádné jisté místo v základu neexistuje.