Kozák zpátky v sestavě. Gólů mělo být víc, na výkon musím navázat, říká

A kdyby byl v koncovce ještě přesnější, gólů mohl mít u svého jména klidně víc. Takhle má dva a nepřímou asistenci na ten třetí, před kterým byl faulovaný a nařízenou penaltu proměnil Kanga.



Sparta v pohodovém tempu smetla Teplice 3:0, v tabulce je pátá, nejvýš od poloviny února.

„Pokud budeme dál hrát podobným stylem, nemám strach o to, že bychom nevyhrávali,“ poznamenal Libor Kozák, který šanci v základní sestavě dostal poprvé od konce listopadu.

Tehdy se v zápase proti Českým Budějovicím neprosadil a rozjetý nováček bral na Letné cennou remízu 3:3. Tentokrát měl Kozák šancí fůru.

„Možná jsem mohl dát o jeden gól víc, ale beru to, jak to je,“ pokračoval jedenatřicetiletý útočník.

Jen během první čtvrthodiny se dvakrát cpal do zakončení v malém vápně. Poprvé hlavou bránu minul, pak mu balon ukopli obránci. I tak ale stihl do přestávky vstřelit dva góly.

VIDEO: Kouč Kotal komentuje vítězství Sparty nad Teplicemi Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Žádné krásné momenty to nebyly, první trefa z dorážky, druhá po krkolomném zákroků bránícího Vondráška a gólmana Grigara. Kozák byl tam, kde být měl.

„Byla to náhoda, ale i takové branky se počítají. Gól jako gól, beru ho všemi deseti,“ řekl ke své druhé trefě.

Po pauze sahal dokonce po třetím gólu, ale Hanouskovu přihrávku si nezpracoval ideálně. „Byla tečovaná,“ zdůvodňoval. A pak už se k zakončení nedostal.

Byl by to jeho třetí hattrick od loňského návratu do Česka. Ještě v dresu Liberce před rokem v dubnu sestřelil Slovácko (3:2). Už ve Spartě dal Letné tři góly také v říjnu proti Karviné (4:0).

Dohromady má v aktuální sezoně deset branek a v pořadí střelců se dělí o druhé místo s dalšími šesti kanonýry. Na deseti gólech jsou i plzeňský Bucha, mladoboleslavský Budínský, jablonecký Doležal, slávista Musa a Krmenčík s Komličenkem, kteří už českou ligu od zimy nehrají. Žebříček vede s jedenácti trefami Guélor Kanga, který se prosadil i ve středu.

„Nesedím doma a nepočítám si góly. Jsem spokojený, že se vyhrálo, navíc s nulou, což je důležitá věc,“ komentoval Kozák. „A jsem samozřejmě rád, že jsem k tomu přispěl i já, když jsem nastoupil po tak dlouhé době v základu.“

Od listopadu sbíral starty po minutách. Až teď znovu dostal od trenérů větší porci. Když čtvrt hodiny před koncem střídal, byl viditelně vyčerpaný. Hodně toho naběhal, odpracoval. Byl aktivní, dostal spoustu míčů, tlačil se do šancí. Řekl si o místo v sestavě i pro sobotní souboj na Bohemians?

„To uvidíme. Dlouho jsem nehrál, takže jsem sám nevěděl, jak na tom budu,“ přiznal. „Proto jsem rád, že se mi zápas povedl, ale určitě na ten výkon musím navázat.“