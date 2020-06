Sparťanské procitnutí živí góly Kozák. Našel se ligový kanonýr č. 1?

Že by změna k lepšímu? Že by se konečně zvedala z bahna? To se zatím najisto říct nedá, ačkoli naděje existuje.

I po 29. ligovém kole je slavný klub šíleně daleko od pozic, na které byl zvyklý. Od vedoucí Slavie ho dělí 22 bodů, i druhá Plzeň je nedostižná.

Sparta ale pod novým trenérem Kotalem chytila vítr. Posunula se z ostudných pozic na čtvrtou příčku a třetí Jablonec má na dohled. „Zlepšujeme se,“ vidí kouč.

Pořád je to sice málo, ale aspoň jednu významnou trofej by sparťané mohli na konci sezony dostat. Jedenáctý gól pro útočníka Kozáka znamená, že Sparta do finiše vysílá dva vážné adepty na boj o korunu krále střelců.

Kozák a záložník Kanga mají po jedenácti trefách. Spolu s boleslavským středopolařem Budínským vedou tabulku kanonýrů.

Sparťan Libor Kozák se raduje ze svého gólu společně s Guélorem Kangou.

Žádná smršť to není, liga nenabízí nikoho, kdo by vyčníval. Přitom 31letý Kozák má veškeré předpoklady, kopal za Lazio Řím nebo za Aston Villu. V sezoně 2012-13 nastřílel nejvíc gólů v Evropské lize.

Když ve středu v 11. minutě, po přesné Karlssonově přihrávce, uklidil míč do sítě, možná jste si vzpomněli, jak kdysi elegantně střílel góly. Patřil taky do reprezentace. I kvůli tomu ho Sparta před rokem koupila. Byť si byla dobře vědoma, kolik nepříjemných a dlouhých zranění musel Kozák mezitím vyléčit.

„Libor ve své kariéře překonal hodně překážek, čímž potvrdil, jaký je bojovník. Má silný charakter a touhu vítězit. Přesně takové typy potřebujeme,“ prohlásil sportovní ředitel Tomáš Rosický.

Problém je v tom, že Kozák se prozatím vezl se sparťanskou bídou.

Statisticky se sice dostává do nejvíc gólových příležitostí ze všech hráčů v lize, leč gólů je málo. Nebo aspoň ne tolik, kolik by si Sparta přála. Během první půlsezony po návratu zaznamenal v Liberci sedm tref ve čtrnácti zápasech, teď jedenáctý zásah za sedmadvacet pokusů.

Tabulka střelců Statistiky po 29. ligovém kole 11 gólů

Guélor Kanga (Sparta), Lukáš Budínský (Mladá Boleslav), Libor Kozák (Sparta) 10 gólů

Petar Musa (Slavia), Martin Doležal (Jablonec), Pavel Bucha (Plzeň), Michael Krmenčík (Plzeň), Nikolaj Komličenko (Mladá Boleslav) Další pořadí zde



Ve srovnání s posledními kanonýry má Kozák co dohánět.

2011: David Lafata - 19.

2012: Lafata - 25.

2013: Lafata - 20.

2014: Josef Hušbauer - 18.

2015: Lafata - 20.

2016: Lafata - 20.

2017: Lafata a Milan Škoda - 15.

2018: Michael Krmenčík - 16.

2019: Nikolaj Komličenko - 28.

A za rok 2020 vyhraje kdo?