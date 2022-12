Kozák si ve Slovácku nenašel místo v sestavě, po půl roce končí

„Dohodli jsme se, že to nemá cenu, aby tady zůstal. Nehrál všechny zápasy,“ připomněl sportovní ředitel klubu Veliče Šumulikoski, že Kozák si nenašel pevné místo v sestavě, byť Slovácko hrálo na podzim tři soutěže.

Forvard se zkušenostmi z italské Serie A nebo anglické Premier League se vrátil do české ligy po ročním angažmá v maďarské Puskás Akadémii. V Uherském Hradišti se ale neprosadil. Zvláště když po příchodu věkově perspektivnějšího Ondřeje Mihálika se stal v týmu trenéra Martina Svědíka útočnou dvojkou až trojkou.

„Libor ví, že to bylo náročné. Musíme mu poděkovat, že tady byl. Gól, který jsme potřebovali, dal,“ zmínil Šumulikoski Kozákovu šťastnou trefu v úvodním zápase skupiny Konferenční ligy proti Partizanu, kterou zajistil remízu 3:3.

Nejlepší střelec Evropské ligy ze sezony 2012/13, kdy válel za Lazio Řím, se ale vícekrát za Slovácko na evropské scéně neprosadil. Také v české nejvyšší soutěži zaznamenal jediný přesný zásah ve vítězném zápase v Olomouci na konci letních prázdnin.

Plán přípravy Slovácka 4. až 11. ledna

herní soustředění v Turecku dva zápasy v jednání 14. až 21. ledna

herní soustředění v Chorvatsku 15. ledna

Hajduk Split 18. ledna

Budafoki MTE 21. ledna

NK Bravo

Kozák si momentálně hledá nové angažmá, nabídku zachraňujícího se Zlína podle informací MF DNES odmítl.

V Uherském Hradišti řešili rovněž Ondřeje Šašinku, který na podzim paběrkoval. Útočník hostující z Ostravy by měl ale sezonu dokončit ve Slovácku.

Konkurenci v ofenzivě má zvýšit korejský univerzál Seung-Bin Kim, jenž přestoupil z druholigové Dukly Praha a v Uherském Hradišti podepsal dlouhodobý kontrakt do konce června 2026.

„Chceme jít cestou mladých perspektivních hráčů. Kim do toho zapadá. Sledovali jsme ho dlouho. Do karet hrálo, že české prostředí a mentalitu zná. Věříme, že se do toho co nejdříve dostane. Investovali jsme do budoucna,“ shrnul Šumulikoski nákup exotické posily.

Ve Slovácku jednají také o prodloužení v červnu končící smlouvy se slovenským bekem Michalem Tomičem, jenž zažil průlomový podzim. „Je to na dobré cestě,“ potvrdil Šumulikoski

Fotbalisté Slovácka se sešli na zahájení zimní přípravy den po Štěpánovi ještě bez trenér Svědíka, který podstoupil po sezoně operaci kolene. K mužstvu by se měl připojit v lednu.

„Důležité je, aby se dal trenér dohromady a mohl jet, když ne na první soustředění, tak na druhé,“ podotkl kapitán Slovácka Michal Kadlec. První stráví hradišťská výprava v Turecku, druhé v Chorvatsku. Týdenní bloky rozdělí tři dny v domácím prostředí.

„Je to ideální. Hráči budou v teple. Nerozbijeme si hřiště,“ uvedl asistent trenéra Josef Mucha.

Útočník Slovanu Liberec Matyáš Kozák během zápasu třetího kola MOL Cupu proti Frýdku-Místku.

Dvě lednová soustředění v rychlém sledu vítají i hráči. „Lepší jet na dvě kratší než na jedno delší, kde na vás po týdnu padne deka,“ prohodil Kadlec.

Tým má přitom za sebou desetidenní pobyt v Dubaji, kam odletěli hráči i s rodinami po sezoně odměnou za úspěšný rok.

Týden po návratu z Chorvatska už Slovácko rozehraje ligu, v níž bude útočit z osmého místa na skupinu o titul. Navíc zůstalo ve hře o Český pohár, který v minulé sezoně poprvé v historii vyhrálo.