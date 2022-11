Fotbalisté Bohemians v zimní lize přestříleli Liberec a podruhé vyhráli

Za Bohemians v úvodním poločase dvakrát skóroval Drchal a krátce po změně stran zvýšil Vrána už na 3:0. Liberec korigoval dvěma brankami Kozáka. Čtvrtý gól Pražanů vstřelil Dostál. Porážku Slovanu minutu před koncem ještě zmírnil Mészáros.

„Myslím si, že to bylo pohledné, otevřené utkání. Později nahoru dolů, padlo hodně gólů. My jsme k tomu přistoupili tak, že hráli hráči, kteří neměli v poslední době takové vytížení. U některých nám to ukázalo, že s nimi můžeme počítat, a u některých, že ty výkony nebyly úplně optimální,“ řekl liberecký trenér Luboš Kozel klubovému webu.

„Samozřejmě jsem více spokojený s představením v první půli, kdy jsme z hlediska defenzivy hráli daleko lépe. Paradoxně bych řekl, že subjektivně jsme utkání ve druhé polovině více kontrolovali, ale dostali tři branky. To je takové rozporuplné,“ uvedl kouč Bohemians Jaroslav Veselý.

Tipsport liga se tentokrát nehraje v klasickém lednovém termínu, ale už na přelomu listopadu a prosince. Tradiční přípravný turnaj vyplňuje devíti z 16 účastníků české ligy část dlouhé pauzy poté, co podzimní sezona kvůli mistrovství světa v Kataru skončila nezvykle brzy. Celkem 20 účastníků je rozděleno do pěti čtyřčlenných skupin, 26. ročník vyvrcholí 10. prosince.