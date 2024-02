Liberec - Jablonec 3:3, hosté mířili k výhře, rival bere bod za drtivý závěr

V první půli se trefil Chramosta, po pauze jostům pomohl vlastní gól Mikuly a třetí branku dal Čanturašvili jen minutu poté, co domácí Rabušic snížil z penalty. Zdálo se, že Liberec se už nezmátoří, ale drtivým závěrem urval bod.

ONLINE utkání jsme sledovali minutu po minutě

Remízou skončil čtvrtý z posledních pěti vzájemných duelů. Jablonec devátým nerozhodným výsledkem v ligové sezoně potvrdil pozici remízového „krále“ soutěže.

Do derby vstoupili aktivněji hosté. Hned ve druhé minutě nacentroval Polidar z levé strany do vápna a nabíhajícímu Martincovi chyběly jen centimetry k tomu, aby zamířil mezi tyče a skóroval i ve třetím jarním kole. Vzápětí se zranil Pleštil a už v páté minutě ho nahradil Hollý, který si po čtvrtečním příchodu do Jablonce hned odbyl premiéru v novém působišti.

V osmé minutě měli hosté druhou vyloženou šanci. Nebyla se prokličkoval až před malé vápno, ale brankáře Bačkovského nepřekonal a na první gól v české lize z minulého kola nenavázal. Za pět minut už Jablonečtí vedli.

Sudí Pechanec po zásahu videorozhodčího a přezkoumání záznamu na monitoru nařídil penaltu poté, co Černákův centr z pravé strany trefil do ruky domácího Varfolomejeva. Chramosta z pokutového kopu nezaváhal, i když brankář Bačkovský vystihl směr střely. Zkušený útočník si připsal 93. ligový gól, v tomto ročníku nejvyšší soutěže se trefil pošesté a osamostatnil se v čele týmové střelecké tabulky.

Liberečtí ve zbytku první půle sice drželi míč, ale k větším šancím se nedostali. Naopak ve 29. minutě na opačné straně na centr zprava těsně nedosáhl Martinec a Hollého pokus vzápětí vyrazil Bačkovský.

I po změně stran začali aktivněji Jablonečtí. V 53. minutě po Chramostově přihrávce na malém vápně netrefil balon Tekijaški, o pět minut později už ale hosté zvýšili. Bačkovský vyrazil Chramostův centr jen do Mikuly a domácí kapitán si dal nešťastný vlastní gól.

Těsně za polovinou druhé půle se sudí Pechanec po zásahu videorozhodčího vrátil na opačné straně k ruce Hurtada ve vápně a střídající Rabušic v 72. minutě z penalty snížil. Pár sekund po rozehrání ale pronikl do vápna hostující Hollý a jeho přihrávku z pravé strany zúročil zblízka nabíhající Čanturišvili. Gruzínský křídelník podobně jako Martinec skóroval i ve třetím jarním kole. Jablonečtí dali v posledních třech ligových duelech 11 gólů.

Dobíhající obránce Prebsl se srazil s brankářem Bačkovským, který zůstal po zásahu do hlavy ležet na zemi. K domácímu gólmanovi se ihned seběhli zdravotníci a po několikaminutovém ošetřování ho zřejmě odvezli do nemocnice.

Mezi tyče musel náhradník Vliegen, ve zbytku zápasu ale neřešil složitější akci. Liberečtí se vzepjali k náporu a ještě nečekaně stihli srovnat. Nejprve se v 85. minutě po Pennerově centru natlačil k balonu střídající Preisler a na dlouhou nohu dostal balon přesně k zadní tyči. V první z osmi nastavených minut pak zařídil dělbu bodů po přihrávce od Galiho zblízka Chaluš. Liberec má na kontě v ligové sezoně už osm remíz, jen o jednu méně než jeho dnešní soupeř.