Karvinský kouč Weber o Hradci: Chceme zastavit nováčkovskou euforii soupeře

„Chceme zastavit nováčkovskou euforii soupeře,“ uvedl karvinský trenér Jozef Weber.

Upozornil, že domácí čeká těžký soupeř. „Minule s Bohemians Praha 1905 (1:1) podal velice dobrý výkon. Ostatně pozápasové vyjádření z řad Bohemky, že měli s Hradcem velké problémy, je pro nás dostatečným varováním.“

Weber si přeje, aby se Karvinští v této sezoně prezentovali přímočařejším a rychlejším fotbalem než v předešlé sezoně. „Proto jsme tentokrát přiváděli hráče spíše z české ligy, aby byli adaptovaní na zdejší fotbal,“ podotkl kouč.

V tom, že má v kádru dvanáct cizinců, problém nevidí. „Jsou tam dva tři Brazilci a Kristi (albánský záložník Qose – pozn. red.) byl dlouho na Slovensku,“ dodal Weber. „Věřím, že do naší hry dostaneme větší agresivitu a rychlost. Naši hráči už ale i dříve ukázali, že umějí hrát fotbal.“

Jozef Weber poznamenal, že karvinské mužstvo bude jen těžko konkurovat Plzni, Spartě a Slavii. „Naše ambice je předvádět náročnější fotbal, aby tomu kluci věřili. S jejich přístupem v přípravě jsme byli spokojeni, ale jde i o to, abychom dělali radost fanouškům, aby se diváci bavili,“ řekl Weber.

Byť si trenér přeje hrát útočně, pochvaluje si, že se Karvinským podařilo v létě vyztužit obranu zejména příchody zkušených hráčů Antonína Křapky a Petra Buchty.

„Potřebovali jsme razantní typy do obrany, takové, co budou zvládat emoce, takže věřím, že budeme předvádět i bojovnější fotbal,“ uvedl Jozef Weber. „A zkušené borce do obrany jsme potřebovali i proto, že jsme dostávali moc gólů, v minulé sezoně jich bylo přes čtyřicet. Buchtič i Křapíno už mají něco odehráno, takže by měli naši defenzivu zpevnit.“

Sportovní manažer MFK Karviná Lubomír Vlk nevyloučil, že ještě nějaké posily přijdou. „Do konce přestupního termínu bychom chtěli získat ještě jednoho nebo dva hráče. A jestli půjde o křídlo, nebo někoho pod hrot, či na jinou pozici, to si necháme pro sebe,“ usmál se Vlk. „Každopádně kvůli zvýšení konkurence by bylo ideální přitáhnout do každé řady jednoho hráče.“ S výjimkou brankáře, protože v týmu jsou hned tři, z nichž každý může být oporou.

Vlk připustil, že se stále zajímají i o útočníka Jana Hladíka ze Zbrojovky Brno. „Nicméně po mém rozhovoru s majitelem Brna to vypadá jako nereálné. V tuto chvíli,“ řekl Lubomír Vlk.