Týden do derby a Slavia má klid. Trpišovský o bídě v druhé půli i Kačarabovi

„Dařilo se nám proměňovat šance, do kterých jsme se dostali a které jsme si vytvořili. Z první střely hned padl gól, ze druhé po krásné akci také. Třetí branka padla sice po drobné chybě domácích, ale po dobrém tlaku na míč, čtvrtá pak ze standardky,“ říkal Trpišovský po utkání na stadionu v Mladé Boleslavi.

Slavia parádně zakončila únor, v němž nejdříve tápala, ale postupně se rozjela. Porážky s Karvinou a v pohárovém čtvrtfinále se Spartou vytloukla pěti výhrami za sebou a postupem do osmifinále Konferenční ligy.

Českou nejvyšší soutěž vede o skóre před Plzní, třetí Sparta ztrácí už sedm bodů, ale má dohrávku v Jablonci k dobru. Než se k ní příští středu vydá, dojde k druhému jarnímu derby. A Slavia v něm může Spartu definitivně vystrčit z boje o titul.

Trpišovský o Teclovi Jedenatřicetiletý útočník dal Hradci dva góly, skóroval poprvé od loňského září. „Doufám, že mu to pomůže. Góly si zaslouží za práci, kterou odvádí. Za to, jak je s ním tým úspěšný, a za práci, kterou odvádí nejen na hřišti, ale i v kabině. Jsem rád, že se po dlouhé době trefil. Jeden mu mužstvo připravilo, druhý dal díky své silné stránce - hlavičce po standardce. Jsem za něj hrozně rád, moc mu to přeju.“

„Jsem samozřejmě spokojený, že jsme nad Hradcem vyhráli, dali tolik gólů a někteří hráči podali v našem náročném programu velice dobrý výkon. Na druhou stranu, ve druhé půli jsme nehráli dobře a bylo tam i dost slabších individuálních výkonů,“ upozornil Trpišovský.

Proti Spartě má ještě jednu výhodu - na derby se může připravovat celý týden, poprvé od zahájení jarní sezony nemá žádný vložený zápas. Její rival bude ve středu bojovat o finále poháru proti Jablonci.

I Slavia má však své starosti. Trenérský štáb musí zapracovat na tom, aby se v příštím důležitém utkání neopakoval výkon z druhého poločasu proti Hradci Králové. Na omluvu pro slávisty: bylo to 4:0 a zápas byl rozhodnutý.

„Ale ta druhá půle byla z naší strany bídná. Hradec se zlepšil a dostal se do zajímavých věcí v ofenzivě, které nepotrestal. Podařilo se nám sice po hezké akci přidat pátý gól, ale ke konci po jedné z našich chyb Hradec zaslouženě skóroval. Mandymu jsme v poslední minutě zkazili čisté konto, koledovali jsme si o to ale už delší dobu,“ kritizoval Trpišovský.

Navíc utkání nedohráli stoper Taras Kačaraba a středopolař Jakub Hromada, který nastupuje jen v lize, protože není na pohárové soupisce.

„U Tarase se jedná o zranění v tříselné oblasti, přesahuje to do svalu. Bude to asi vážnější,“ poznamenal Trpišovský.

„U Hromadiče je to podvrtnutý kotník ze špatného došlapu, těžko se to časově odhaduje. Myslím si, že u něj to zas tak vážné nebude, může to být v rámci dnů, ale také třeba dvou týdnů. Zatím nevíme, jestli nemá poškozený vaz.“

U Kačaraby je nucená pauza zvlášť bolestivá, protože díky fotbalu aspoň na chvíli zapomene na strasti války v jeho rodné Ukrajině, kam vtrhli Rusové.

Když před výkopem fanoušci na stadionu v Mladé Boleslavi potleskem vyjadřovali podporu ukrajinskému lidu, Kačaraba se na hřišti při nástupu rozplakal.

„Asi jste si všimli, že jsem s ním po začátku utkání mluvil. Ale proto, že jsme řešili taktické věci, Hradec nastoupil v jiném rozestavení, než jsme předpokládali,“ poznamenal Trpišovský.

„Situace samozřejmě eskaluje a stupňuje se, ten první den to byl samozřejmě šok, teď v tom kluci žijí každý den. V osobním životě se jim v kontaktu s blízkými a kamarády stává spousta dalších věcí, které se na to nabalují. Logicky se jich na to každý ptá, musí to být vyčerpávající, situace se hodně mění.“

Do utkání ještě v první půli zasáhl i další ukrajinský fotbalista, Maxim Talovjerov po půlhodině střídal právě zraněného Kačarabu.

„Den před zápasem jsem se jich obou ptal, oba chtěli být připravení. Emočně se to stupňuje každý den, není to jednorázová věc, se kterou se postupně vyrovnáváte. Žijí ve velké nejistotě ohledně všeho. Hrozně nerad za ně mluvím, když ale vidím Tarase po zápase v kabině, není to hezký pohled,“ podotkl Trpišovský.