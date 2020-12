Ostravský kapitán Laštůvka: Chceme být tam, kde ještě nejsme. Nahoře

„Do zápasu jsme nevstoupili dobře. Měli jsme za sebou těžké zápasy, ale to nás neomlouvá,“ prohlásil někdejší reprezentant Laštůvka. „Olomouc měla dost šancí. My v první půli jednu a proměnit ji, bylo by to nespravedlivé. Musíme se ještě více vyždímat. Měli jsme štěstí, že jsme uhráli remízu.“

Není však bod po čtyřech výhrách za sebou - a navíc doma - málo?

Musíme být pokorní. Ten bod má pro nás cenu zlata. Pět zápasů jsme neprohráli. Teď pojedeme do Brna a další dva duely máme k dobru (kvůli karanténě má Baník odložené domácí zápasy se Slováckem a Libercem). Musíme si odpočinout, soustředit se na Brno a na zápas s Olomoucí zapomenout.

Co jste říkal nezvyklým dresům, jimiž jste připomněli 50 let jednoho z krajských pivovarů a výtěžek z jejichž dražby půjde na pokrytí škod po ekologické havárii na řece Bečvě?

Líbily se mi. Hlavně jsme rádi za každého sponzora, který pomůže panu Brabcovi (majitel klubu) a Baníku.

Program teď máte náročný. Neprojevila se na hráčích únava?

Samozřejmě, únava tady je. V týmu jsme i nějací starší hráči, ale na to se nechci vymlouvat. A Martin Fillo odehrál proti Olomouci výborný zápas. I Jirka Fleišman. Na únavu se vymlouvat nebudu. Skoro všichni máme stejné podmínky.

Je těžké potvrzovat nynější dobré výsledky?

Chceme být tam, kde ještě nejsme. Nahoře. Chceme přinášet radost našim fanouškům, děláme to pro ně. Cítíme, že jsou s námi před stadionem a jezdí za námi i na venkovní zápasy, i když nemohou být na tribuně. Vždy se jim chceme odvděčit vítězstvím. Nemůžeme se uspokojit nějakou sérií pěti utkání bez porážky. Před námi je ještě Brno, tam se musíme vydat. Potom budeme mít krátkou dovolenou a po Novém roce zase začínáme. Na další část ligy se budeme muset znovu dobře připravit.

Ostravský brankář Jan Laštůvka zasahuje v zápase s Olomoucí, jistí ho Patrizio Stronati.

Baník vstoupil do této sezony rozpačitě. Čím to je, že hra týmu se nyní lepší?

Hlavně v tom, že si mužstvo věří. Tak jsme to měli i za trenéra Páníka - když jsme nedostali gól, začali jsme si více věřit, hráli jsme uvolněněji, což se potvrzuje i teď. Odehráli jsme super první poločas v Mladé Boleslavi, kterou jsme do ničeho nepustili. Je to o psychice, o hlavě. Každý ví, že tlak od našich fanoušků je velký, a nikdo z nás je nechce zklamat.

S Brnem se střetnete odpoledne před Štědrým dnem, což je v Česku hodně nezvyklé. Co tomu říkáte?

Radost z toho moc nemám, protože to bude takové hektické... Vrátíme se večer a hned druhý den bude ten Štědrý. Raději bych hrál už dvaadvacátého prosince.