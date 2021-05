Možná nám chyběla větší poločasová bouřka v kabině, říkal Kliment

„Nejde nám to. Fotbal více nakopáváme, než ho hrajeme. Musíme s tím něco udělat,“ ví Kliment, který se zasekl na deseti gólech. Jak dlouho je bude v Hradišti střílet, je ve hvězdách. „Nerad bych to komentoval. Všechny varianty jsou otevřené,“ reagoval neurčitě na dotaz, zda zůstane na Slovácku.



Dohání vás nahuštěný program v kombinaci s covidem a množícími se absencemi?

Na konci sezony to tak bývá. Nejdůležitější zápasy jsou teď. Že jsme měli covid, že jsme hráli hodně zápasů, je fakt. Ale na to se nechceme vymlouvat. Musíme poctivě pracovat, jak jsme pracovali, než přišly porážky. Nevytváříme si jasné šance. Musíme na tom zamakat, nehrát na náhodu.

Že máte těžké nohy, je ale vidět.

Cítím únavu fyzickou i psychickou. Hraji skoro každý zápas 90 minut, takže se to na mně podepisuje. Ale hráči v Anglii to takhle mají každé tři dny. Když to nejde fotbalově, snažím se aspoň o to rvát.

Duely se stoperem Šimkem bolely, že?

Bránil tak, že mě pořád tahal rukama, což pan sudí neviděl. Když jsem vyskočil metr na něho a hlavičkoval v normálním souboji, tak to pískl jako můj faul, což nechápu. Při penaltové situaci mě rozhodil, sudí se na to nejde ani podívat. Nevím, proč tady máme VAR.

Ve druhé půlce vás na hrotu doplnil Cicilia. Ulevilo se vám?

Jsem rád, že se Regi uzdravil. Pomůže mi v některých zápasech si odpočinout. Ve druhé půlce jsme měli tlak, Regi se tam hodil, protože je velký a může vyhrát hodně soubojů. Párkrát jsme si vyměnili balon a přišlo mi to přirozené. Jednou mi to parádně sklepl hlavou, ale byl jsem rozhozený a nedal.

Jak moc chyběl při koučování distancovaný trenér Svědík?

Tentokrát nešel v přestávce do kabiny. Zrovna jsem si to přál, protože jsme potřebovali pořádně seřvat, abychom se zamysleli a hráli, co měli. Možná nám chyběla větší poločasová bouřka v kabině.

Asistent Mucha vás neseřval?

On je jiná povaha, o něco klidnější. Vysvětlí to v klidu, nerozčiluje se. Ale někdy je potřeba zvýšit hlas. Když jsou tam oba, je to nejlepší varianta. Doplňují se.

I když jste prohráli, los ve finiši vám dává slušnou šanci uhájit pohárovou pozici, že?

Pokud budeme hrát jako první poločas proti Boleslavi, tak je úplně jedno, s kým budeme hrát.