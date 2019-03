Na Dukle můžeme spadnout na hubu, varuje olomoucký Plšek

„Snad jsem to konečně protrhl,“ doufal po vítězné brance v záchranářské bitvě s Příbramí.

Teď se rozstřílíte?

Doufám.

Při trefě Příbrami jste zachoval klid.

Martin Sladký mi to nachystal podobně už na Bohemce, tam mi nevyšel krok. Pěkně mi to vrátil, byl prostor na zadní tyči, snažil jsem se tam zamířit. Kdybych to nedal, Sláďa říkal, že by mi dal v šatně čočku a příště by mi už nenahrál.

Úleva? Fotbal znovu moc krásy nenabídl.

Šlo vidět, že se potkali sousedi ze spodku tabulky. Každý bod je důležitý. Rozhodovala bojovnost a produktivita. Měli první velkou šanci Matouškem, nedali a my jsme pak dali gól, to určilo ráz utkání. Začátek druhé půle byla katastrofa. Nepodrželi jsme balon nahoře, zbavovali jsme se jednoduchých míčů. Přirovnal bych to ke strachu o výsledek, pak nám to svazovalo nohy. Postupem času jsme už balony nahoře udržely a korunovali jsme to druhým gólem.

Zatímco loni byste šturmovali za navýšením výsledku, teď se o něj bojíte, že?

Teď máme myšlenku spíš nedostat gól. Na podzim jsme dostávali spoustu gólů a teď máme dvě čistá konta po sobě, což je důležité. Od toho se musíme odrazit a vepředu přidávat víc gólů. V situaci, co jsme, kdy potřebujeme body nutně, chybí kvalita, není to o strachu. Tehdy když jsme vedli 1:0, tak jsme věřili, že přidáme druhý gól. Bojovné to bylo na Bohemce i teď, nemělo to ale potřebnou kvalitu, nebylo to moc koukatelné pro diváky, jenže pro nás jsou v téhle fázi důležité tři body. Máme ze dvou zápasů šest bodů, což se nám v sezoně nepovedlo. Moc si toho vážíme. Teď je potřeba odskočit v tabulce.

Ze dvou záchranářských bitev máte šest bodů, v sobotu vás čeká třetí na Dukle. Zvedáte se?

Věříme, že je to odrazový můstek. Teď jedeme na Duklu, další soupeř ze spodku tabulky, a potřebujeme bodovat naplno. Je to pomíjivé. Jsme rádi, že to vypadá, že se z toho dostáváme, ale můžeme rychle spadnout na hubu, když se nám to nepodaří na Dukle. Což nesmíme dopustit, musíme tam taky bodovat.

A to jste na podzim hráli Evropskou ligu se Sevillou. Mimochodem: co na ni poradíte Slavii?

Že Vaclík má slabinu v šibenici. Jsem hrozně rád, že mají Sevillu, protože jsem zvědavý, jak se s ní popasují. Slavia je jiný level než my. My jsme první zápas měli doma vyrovnaný. Fakt se na to těším.

Má Slavia šanci?

Určitě má šanci. Když bude hrát jako v Genku.