Jak „výborný běžec“ Rondič skolil Plzeň. Cením si toho, říká útočník Liberce

„Je to výborný pocit, zvlášť proti takovému soupeři a v tak důležitém zápase. K tomu všemu jsme hlavně ještě vyhráli. Nemám slov,“ zářil jedenadvacetiletý bosenský talent, který odvedl skvělý výkon.

Jeho velká chvíle přišla nedlouho po změně stran. To už hrál Liberec přesilovku po vyloučení Kaši za drsný zákrok na Sadílka a začal se víc tlačit dopředu. Po Karafiátově standardce Pešek přihrál zprava před branku a Rondič šikovně usměrnil balon do sítě - 1:0 pro Liberec.



Po zápase však přiznal, že to neměl tak docela v úmyslu. „Byla to instinktivní reakce. Neměl jsem moc času, chtěl jsem prodloužit míč na druhou tyč a takhle to dopadlo,“ culil se Rondič.

Na chvíli mu pak ještě zatrnulo, protože situaci posuzoval VAR. „Nebylo to pro mě jednoduché, protože už dvakrát mi neuznali gól kvůli centimetrovému ofsajdu. Naštěstí to dopadlo dobře,“ vyjádřil se mladý hráč k hraniční situaci.

Plzeň byla i v deseti nebezpečná a sahala po vyrovnání. V úplném závěru, kdy se do útoku vrhl i brankář Staněk, však Liberci pojistil tři body Pešek, který se trefil do prázdné branky střelou z neuvěřitelných 70 metrů.



Imad Rondič začínal s fotbalem v rodném Sarajevu. Už v 18 letech si vysokého a urostlého útočníka vyhlédla pražská Slavia. Ta ho poslala na hostování do druholigového Žižkova, poté hrál za slávistické béčko, až nakonec před rokem přestoupil do Slovanu Liberec.

Na severu Čech se od té doby zkouší prokousat do základní sestavy. V Plzni byl součástí úvodní jedenáctky teprve popáté v sezoně. „Očekávali jsme, že domácí budou víc držet míč na kopačkách, a proto šel do útoku Rondič, aby víc narušoval jejich rozehrávku,“ vysvětlil kouč Hoftych, proč dal tentokrát Rondičovi důvěru už od začátku utkání.

Tah mu vyšel, bosenský útočník se odvděčil svým druhým gólem v české lize, který byl nakonec vítězný. „Cením si toho opravdu hodně, jsem moc rád, že mi trenér a celý realizační tým věří,“ říká. „Měl jsem za úkol hlavně pomáhat týmu, běhat, vyhrávat ve vzdušných a pozemních soubojích. No a taky dát gól. Myslím si, že jsem svou šanci dobře využil.“

Jeho výkon ocenili i fanoušci, kteří ho zvolili hráčem utkání. „Jsem za to rád, ale nejvíce si cením toho, že jsme vyhráli a bodovali. Zvlášť v takovém důležitém zápase po prohře Ostravě. Ještě máme o zápas méně, takže jsou týmové výkony nejdůležitější,“ prohlásil mládežnický reprezentant Bosny a Hercegoviny.