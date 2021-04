Jablonec i po duelu se Zlínem drží úspěšnou sérii a vyhlíží Spartu

První poločas sobotní bitvy, řečeno boxerskou terminologií, vyhráli „na body“ Zlínští. Třikrát nebezpečně ohrozili bránu, přičemž hlavička Janoška byla stoprocentní tutovkou, ale úvodní půle skončila bez gólů.

Jenže po návratu z kabin vtrhli Jablonečtí na hosty silou uragánu a díky trefám Kubisty a Jovoviče vedli v 51. minutě 2:0. Třetí gól jistoty přidal tři minuty před koncem Považanec a Zlín už pak jen Janetzkým v nastaveném čase zmírnil porážku.

„Hráče jsem o přestávce nabádal, aby byli aktivní, protože jsme měli už spoustu zápasů, kdy jsme neměli dobrý vstup do druhého poločasu. Tentokrát jsme do toho vstoupili dobře, v krátkém sledu jsme šli do dvoubrankového vedení a měli ještě další šance. Tyto tři body jsou pro nás hodně důležité,“ pochvaloval si trenér Jablonce Petr Rada.

„Vstup do druhého poločasu, to byla od nás hrůza. Neproměněná šance Janoška v první půli a první gól Jablonce, kdy se nám míč doplazil okolo tyče do brány, to byly klíčové momenty. Než jsme se pak srovnali, hned jsme dostali druhý gól a utkání bylo prakticky rozhodnuté,“ smutnil kouč hostů Bohumil Páník.



Mužem zápasu byl černohorský reprezentant ve službách Jablonce Vladimir Jovovič. Ke vstřelenému gólu a asistenci na první branku, kdy přesně rozehrál roh, přidal ještě několik nápaditých nahrávek spoluhráčům do gólových šancí. „Po návratu z reprezentace už se cítil fyzicky dobře a on, když má den, tak je schopný rozhodnout zápas. Ale já bych chtěl, aby takových dnů měl víc a víc. Někdy jsou totiž jeho výkony kolísavé,“ konstatoval Rada.

Teď už dobře naladění fotbalisté Jablonce vyhlížejí veledůležitou ligovou dohrávku: ve středu hostí v tabulce druhou Spartu, s níž v minulém týdnu prohráli v poháru 1:4. „Věřím, že když navážeme na druhý poločas se Zlínem, tak určitě máme šanci se Spartou bodovat, ne-li zvítězit,“ velí jablonecký záložník Jakub Považanec.