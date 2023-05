Univerzál Schranz prodloužil ve Slavii smlouvu až do roku 2026

V právě skončeném ročníku odehrál Schranz za vršovický celek 31 soutěžních utkání a vstřelil sedm branek. Více startů mu znemožnilo poranění hlavy a krční páteře v zářijovém zápase Evropské konferenční ligy s kosovským Ballkani, po němž Slavii chyběl do konce podzimní části. „Červenobílí“ vypadli už ve skupině EKL.

„Čísla i góly by mohly být lepší, sezonu mi trošku rozbilo zranění. To je možná první důvod, druhý pak, že jsem hodně rotoval sestavou,“ řekl devětadvacetiletý Schranz, jenž v minulosti nastupoval za Trnavu, kyperský Limassol, České Budějovice nebo Jablonec.

Slávista Ivan Schranz v souboji o míč s Tomášem Wiesnerem ze Sparty

„Hrál jsem i na defenzivních postech, branek nebylo tolik jako sezonu předtím. Myslím ale, že jsem je nezapomněl dávat, to jsem v některých utkáních ukázal. Věřím, že na to v další sezoně navážu, bude se dařit mně a hlavně týmu,“ uvedl Schranz.

S Pražany vybojoval v květnu domácí pohár ve finále se Spartou, v lize ale svěřenci trenéra Jindřicha Trpišovského skončili za městským rivalem druzí.

„Můžeme si za to sami, měli jsme strašně moc ztrát. Byla spousta zápasů, které jsme měli zvládnout, hlavně na hřištích soupeřů. Fotbal tohle přináší, podruhé za sebou nám titul o kousek unikl. To je život, jsou horší věci, ale bolí to, to nezastírám. Skončili jsme druzí, o to větší máme motivaci a nadšení do další sezony. Chceme ukázat, že jsme šampioni, o to budeme zase bojovat ze všech sil,“ prohlásil Schranz.