Radom a Rivne. Neznámí, ale silní. Tohle nás posouvá, vědí v Hradci

Aktuálně čtvrtý tým polské a devátý z ukrajinské ligy mají s Hradcem jedno společné: jde stejně jako v jeho případě o nováčky tamních elitních soutěží.

„Takovéhle mezinárodní zápasy potřebujeme, to nás okysličuje,“ komentuje kvalitu soupeřů - jak pátečního, kterého Hradec 2:1 porazil, tak pondělního - Stanislav Hejkal, jeden z asistentů hlavního kouče východočeského mužstva Koubka.

Podle Hejkala právě takové zápasy mohou výkonnost týmu posunovat výš. „Těžíme z postupu do 1. ligy, po kterém jsme mohli vyrazit na zahraniční soustředění. V minulých letech měl Hradec v přípravě většinou za soupeře týmy regionální úrovně, to vás už nikam moc neposouvá. Pak je to úplně jiné, když přijede soupeř nabitý Brazilci,“ poznamenal hradecký asistent k sestavě polského Radomiaku.

Hradečtí svoji motivaci prokázali i tím, že vítězný gól vstřelili v posledních vteřinách pátečního zápasu. Bezprostředně poté, co mladík Jurčenko upravil skóre na 2:1, totiž rozhodčí duel ukončil. „Jsme spokojení, protože jsme vyhráli a navíc jsme hráli dobře,“ potěšilo Hejkala.

Zatímco soupeř z Polska měl ve svém středu několik zahraničních fotbalistů, ukrajinské Revne na tom bude trochu jinak. Kádr většinou tvoří ukrajinští fotbalisté, které vedení v létě doplnilo o Moldavana, a nyní trenéři testují po jednom borci z Estonska a Arménie.

Po pondělním utkání, které na jednom z hřišť tureckého Beleku, kde Hradečtí v těchto dnech pobývají, se v posledním duelu soustředění dočkají i soupeře se zvučným jménem, v pátek se tam utkají s Austrií Vídeň, jedním z nejslavnějších rakouských klubů.