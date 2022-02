Beauguel v zimě neodejde. Jeho góly i Chorého budeme potřebovat, ví Bílek

Na podzim Bílkův výběr překvapil. Ačkoli neudivoval ofenzivní smrští, účelný fotbal mu fungoval na výbornou. A tak je v tabulce na druhém místě o pouhý bod za vedoucí Slavií.

„O titulu však ještě vůbec nemluvíme,“ zdůrazňuje bývalý reprezentační kouč.

Splnila zimní příprava v domácím prostředí požadavky?

Hodnotím ji pozitivně, přestože jsme do zahraničí neodjeli. Měli jsme tu ideální podmínky, absolvovali jsme tréninky na přírodní trávě a v přípravných zápasech dostali všichni hráči prostor. Myslím, že i zdravotní stav týmu je dobrý. Až na Beauguela, který se teď vrátil do tréninku po čtrnácti dnech, a Řezníka. Ten má problémy s lýtkem.

Jinak by měli být pro víkendový start jarní části ligy proti Hradci Králové připravení všichni?

Otazník je u těch dvou zmíněných, stoprocentně pak nebude k dispozici Koželuh. Uvidíme za pár dní.

Máte připravené alternativy?

Kdyby nebyl Beauguel, tak začne Chorý, tam je to jednoznačné. Jinak v sestavě ještě určité nejasnosti mám, v ofenzivě máme na výběr. Sestava na první zápas s Hradcem by se měla hodně podobat generálce, ale na dvou postech ještě nejsem stoprocentně rozhodnutý.

Jaké ambice momentálně máte? Začínáte už mluvit o titulu?

Cílem je dostat se do předkol evropských pohárů, to je jasné. V jarní části chceme navázat na úspěšný podzim, rádi bychom se prezentovali poctivou a zodpovědnou hrou. Víme, že velmi důležité bude zvládnout úvod. Pokud se budeme delší dobu pohybovat takhle nahoře, tak pak můžeme být konkrétnější.

Přes zimu jste přivedli jen jediného hráče, na přestupovém trhu jste nelovili.

Velký pohyb v kádru už asi nebude, možná dáme jednoho nebo dva hráče na hostování. To je všechno. Tým je dostatečně kvalitní na to, abychom jaro zvládli podobně kvalitně jako podzim. Je tu konkurence na všech postech, nebyl důvod do toho zasahovat.

Michal Bílek dává pokyny fotbalistům Plzně.

Na plzeňských trénincích teď chybí Joel Kayamba, který odletěl reprezentovat do Afriky. Bude mít výchozí pozici o to horší?

Trochu ji to logicky ovlivní. Bojuje o stálé místo, jenže těsně před ligou na deset dní odjel. Z toho jsem já osobně velkou radost neměl.

Jak daleko má do základní sestavy Roman Potočný, který dorazil na hostování z Ostravy?

Roman je ofenzivní hráč a může hrát jak z pravé, tak z levé strany. Zkoušeli jsme ho i na hrotu a vedl si tam dobře. Má velmi dobrou kopací techniku a dovede se prosadit v pokutovém území soupeře. Jsem rád, že přišel a zvýšila se konkurence. Bude záležet na něm.

Existuje ještě varianta, o které se před pár týdny mluvilo, že by Jean-David Beauguel v probíhajícím přestupovém okně Plzeň opustil?

Abych řekl pravdu, tak si to už moc nedovedu představit. Času na získání náhrady moc není, takže věřím, že tu půlrok dohraje a hodně nám pomůže.

Dobře se v generálce ukázal Pavel Šulc, vstřelil dva góly. Konečně, chtělo by se říct.

Všichni víme, že se do brankových příležitostí dostává, ale trošku ho zlobila koncovka. Pro nás je hrozně důležité, že se střelecky prosadil. Pro jeho sebevědomí to je nesmírně důležité.

Nechyběla vám však přece jen v přípravě trochu výraznější produktivita od celého týmu?

Musím říct, že i když jsme s Mladou Boleslaví prohráli, tak jsme sehráli asi nejlepší první poločas za celou přípravu. Měli jsme tam celou řadu brankových příležitostí. V tomhle konkrétním zápase nebyla naše produktivita dobrá, a tak je dobré, že přišlo to poslední utkání proti Chrudimi. Ukázali jsme, že góly střílet dovedeme. Musíme hrát s tím, co nás zdobilo na podzim. To znamená poctivá defenziva. Víme ale, že v útoku máme kvalitu na to, abychom nějakou branku vstřelili.

Jenže ani Tomáš Chorý gólově zrovna nezářil...

Už ho to trápí delší dobu. Jsem spokojený, jak pracuje. Měl trošku smůlu, tečoval tyče a břevna, ale jde tomu naproti. V tréninku je velmi dobrý a věřím, že tenhle půlrok pro něj bude daleko úspěšnější, co se vstřelených branek týče. Prostor tam na to je.

Máte už nějakou určenou hierarchii u vaší trojice brankářů? V přátelácích dostávali příležitost celkem rovnoměrně.

Staněk je samozřejmě jednička a Hruška s Tvrdoněm jsou na stejné úrovni, takže uvidíme, kdo s námi pojede na konkrétní zápasy. Chceme je střídat. Tvrdoň prokazuje velmi kvalitní formu, na tréninku je velmi spolehlivý, a když nastoupil, tak chytal velice dobře. Zaslouží si být víc vtažený do prvního týmu.

Netrápí vás, že na tribuny může na startu jara jen tisícovka diváků?

Fotbal hrajeme pro diváky, takže mě mrzí, že nebude kulisa, jakou bychom si představovali. Věříme, že za měsíc by to už mohlo být úplně o něčem jiném.